L'entrevista a Puigdemont rebenta les audiències: 1 milió d'espectadors i un 30,5% de «share»

L'entrevista d'ahir de @tv3cat al president @KRLS va tenir una quota del 30,5% i 991.000 espectadors. — Jaume Clotet 🎗 (@jaumeclotet) 16 d’abril de 2018

Després que la justícia alemanya descartés el delicte de rebel·lió i li permetés sortir de la presó de Neumünster a l'espera de pronunciar-se sobre el procés d'extradició, Carles Puigdemont va concedir la primera entrevista televisiva per explicar la seva estratègia de defensa i com pensa desencallar la investidura. En una conversa amb Vicent Sanchis des de Berlín emesa per TV3 , el president a l'exili va reclamar "temps" per investir un candidat de Junts per Catalunya que permeti evitar eleccions. "Hem de buscar les fórmules perquè no hi hagi eleccions", va destacar sobre aquest pla D, que podria tenir caràcter provisional.Aquesta primera entrevista des del seu pas per la presó va tenir una audiència remarcable: gairebé 1 milió d'espectadors i un 30,5% de quota de pantalla. Així n'ha informat Jaume Clotet, director general de Comunicació del Govern. Un impacte que també es va notar a les xarxes, quan el hashtag #PuigdemontTV3 va enfilar-se fins a tercer Trending Topic mundial i uns 50.000 tuits.

