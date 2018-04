El PP es gasta 8.000 euros en una bandera espanyola que s'estripa al cap d'uns dies

Ocho mil euros de bandera en un municipio de poco más de trece mil habitantes https://t.co/rmRTjwiNAc — El Plural (@El_Plural) 15 d’abril de 2018

L'Ajuntament de Socuéllamos, a Ciudad Real i governat en coalició pel PP i UPyD, s'ha gastat 8.124 euros en una gran bandera espanyola que ha instal·lat a una rotonda del poble. Les despeses s'han distribuït de la següent manera: 4.808 euros per a la bandera i el pal i 1.952 per al formigó, a més d'altres petites factures per a la instal·lació, segons informa El Plural Les xifres de la bandera s'han pogut saber després que el PSOE, a l'oposició, demanés durant mesos a l'equip de govern el cost de la compra i la instal·lació.Però no tot queda aquí. La fanfarronada espanyolista, amb una despesa exagerada per a un poble de només 12.000 habitants i amb més de 1.000 aturats, té un altre episodi.I és que la bandera s'ha hagut de retornar fa unes setmanes perquè s'ha estripat, segons ha explicat el partit socialista en un comunicat. “I no és broma”, afegeix.Tampoc és broma, en opinió dels socialistes, el sobrecost i la incoherència política del PP a l'Ajuntament de Socuéllamos, on amb menys de quatre anys s'ha contractat la realització de dues webs municipals, amb una despesa superior als 46.000 euros.

