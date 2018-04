Montoro, sobre l'1-O: «No sé com es va pagar, però no va ser amb diners públics»

El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha garantit que l'1 d'octubre no es va pagar amb diners públics. En una entrevista a El Mundo , Montoro assegura que cap euro dels ciutadans espanyols va servir per finançar el referèndum. "No sé com es va pagar, però no va ser amb diners públics", expressa en la conversa amb el rotatiu.

Per intentar justificar el delicte de malversació -del qual estan acusats els membres del Govern-, el ministre d'Hisenda apunta que també es pot considerar malversació obrir un recinte de titularitat pública per un "acte polític il·legal". "Per això hi ha una investigació judicial en marxa", argumenta.Montoro també es vanta de d'haver impedit la independència a partir de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que atorga al govern espanyol el control absolut de la Generalitat. "Vivim en un Estat que pot impedir pressupostàriament la independència. I és el que hem fet. També hem tret lliçons per al futur", afirma el ministre, encarregat de la confecció dels pressupostos.

