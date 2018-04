| 3 comentaris Joan Serra Carné

En una entrevista a TV3, el president a l'exili afirma que l'Estat pot tenir "interès" en la repetició electoral però avisa que l'independentisme "ha de buscar fórmules" per impedir-ho | Subratlla que la solució per desencallar la situació de bloqueig "no passa" per la renúncia a la seva acta de diputat ni la de Toni Comín