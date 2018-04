A García Albiol no li fa massa gràcia la cançó «Viva Puigdemont»

@KRLS ya tiene su propio éxito musical. Me ha provocado una doble sensación; por un lado vergüenza, pero por otro me preocupa ver como se repiten imágenes vividas en Europa en los años ‘30 cuando algunos millones también dedicaban canciones al líder “espiritual”. https://t.co/MycOLWSGjj — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 15 de abril de 2018

La lletra d'una de les versions de la cançó en català

, que sembla que animi el president de la Generalitat amb un Viva Puigdemont, va guanyant terreny, i ja l'empren en corals i caramelles. Fins i tot l'ha cantat una coral en la manifestació d'aquest diumenge contra la repressió i per la llibertat dels presos polítics , que ha convocat l'Espai Democràcia i Convivència a l'avinguda Paral·lel de Barcelona.A més, la seva tonada ja compta amb una versió caramellaire, protagonitzada per dos joves de Llobera, al Solsonès, que acompanyats d'un tambor i un acordió, n'han fet la seva peculiar versió aquest diumenge aprofitant una sortida de les Caramelles de la colla d'aquest poble del Solsonès.L'èxit de la cançó no ha passat desapercebut i a alguns no els ha agradat massa. És el cas del líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que l'ha criticat (i se n'ha mofat) a les xarxes socials. I fins i tot l'ha comparat amb dictadures europees dels anys 30:La cançóté un ampli recorregut, i és que se'n té coneixement des del 1800. La cançó s'ha fet viral i ja han sortit diverses versions en català: a sota, un vídeo d'una d'elles, i la lletra d'una altra, amb adaptació de Jordi Llobet i Pep Mateu.



A continuació us oferim algunes altres versions:





