La Baronia de Rialb demana ser zona catastròfica per les destrosses de les pluges

L’Ajuntament de la Baronia de Rialb, a la Noguera, demanarà la declaració de zona catastròfica pels danys que han provocat les intenses pluges dels últims dies en camins municipals i que almenys sumen uns 50.000 euros, segons l'alcalde, Antoni Reig. Hi ha hagut esllavissades i despreniments de grans roques que han tallat pistes forestals i han dificultat l'accés a masies i cases de turisme rural.Durant l'última setmana s'han acumulat a la Baronia entre 130 i 150 litres per metre quadrat. El desbordament del riu Rialb ha arrossegat un tram del camí perimetral del pantà a la zona de la piscifactoria i els despreniments de roques han causat danys generals als 200 quilòmetres de pistes del municipi. Setze turistes de dues cases rurals han quedat mig atrapats perquè els accessos principals estan molt malmesos. Reig ha comentat que la petició per tramitar la declaració de zona catastròfica es concretarà aquest dilluns al departament de Governació un cop es tingui la valoració definitiva de les destrosses que els tècnics estan fent aquest diumenge.L'alcalde de la Baronia ha explicat que els danys són generals i els despreniments estan repartits per pràcticament tots els camins del terme. "A tot arreu han caigut pedres i hi ha marges esllavissats", assegura. Els tècnics han començat aquest diumenge el peritatge de les destrosses i es calcula que el cost de tornar a deixar en bones condicions totes les pistes serà molt elevat. És per això que Reig vol aconseguir ajudes a través del reconeixement de zona catastròfica. "L'Ajuntament d'un municipis de 230 habitants no pot assumir uns costos d'aquestes característiques i el que no podem permetre és tenir el municipi amb els accessos tallats", remarca.La intenció de l'alcalde és trucar aquest dilluns al matí al Departament de Governació, "tot i que ara, a raó del 155, no sé si el responsable de prendre la decisió és el Ministeri; en tot cas, algú o altre haurà de dir com se soluciona tot això".L'Ajuntament també torna a exigir a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) que executi el projecte pendent d'arranjar el camí perimentral de la piscifactoria -una de les obres de compensació del pantà de Rialb- que s'inunda cada vegada que hi ha pluges importants. Aquesta vegada ha tornat a passar i el riu s'ha emportat un tram de camí pròxim a un pont que ha deixat sense el principal accés a la masia Palou. La seva propietària, Maria Dolors Llorens, ja s'està farta perquè "cada vegada que plou ens quedem incomunicats i hem de donar una volta de quatre o cinc quilòmetres o pujar una costa a peu per tenir accés a la masia".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)