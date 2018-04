Puigdemont prepara un llibre per explicar el cas català a Europa

Carles Puigdemont prepara un llibre en el qual explicarà a la ciutadania europea el cas català i la forma de fer dels catalans, segons ha avançat a l'entrevista que avui ha emès TV3 . Sortirà a la venda el setembre, en diversos idiomes. Ha estat un encàrrec d'una editorial belga.El president a l'exili no ha volgut avançar el contingut de l'obra, però ha deixat clar que no serà un dietari ni unes memòries, i que tampoc explicarà les interioritats del mes d'octubre.El llibre tractarà, segons Puigdemont, de la crisi catalana en clau de crisi europea:"Explicar a la ciutadania europea la revolució catalana, per què ens proposem això, com ho volem fer, per què utilitzem la via de la no violència, per què som tan tossuts, per què persistim en la idea de voler votar i decidir el nostre futur".

