Busquen un veí de Gironella de 51 anys desaparegut al riu Llobregat

Els equips d'emergències coordinen els treballs de recerca i els equips de voluntaris, a Gironella | Aj. de Gironella

El efectius d'emergències continuen els treballs de recerca del veí de Gironella desaparegut aquest matí al riu Llobregat al seu pas per Gironella. Molta precaució! el riu continua baixant amb molt virulència. https://t.co/1EKuDxqE3p — Ajuntament Gironella (@AjGironella) 15 d’abril de 2018

Helicòpter de recerca, aquesta tarda | Ramon Campos

L'aigua baixa amb molta força per l'augment del cabal del riu, a Gironella | Ajuntament de Gironella

La zona estava acordonada des de divendres, per la crescuda del cabal del riu. | Ramon Campos

Un ampli dispositiu de serveis d'emergències i també equips de voluntaris han buscat durant bona part d'aquest diumenge una persona desapareguda a l'entorn del riu Llobregat al seu pas per Gironella. La recerca ha començat als voltants de dos quarts de 12 del migdia. Als voltants de quarts de 10 del vespre, s'ha informat que els treballs de recerca se suspenien fins aquest dilluns a les 8 del matí. Es tractaria d'un home de 51 anys que aquest matí passejava els seus dos gossos per aquesta zona. Bombers de la Generalitat no descarten cap hipòtesi, però la recerca se centra "al riu Llobregat i les zones properes". Testimonis presencials han explicat que aquest matí uns joves han tret de l'aigua un gos que ha resultat ser un dels cans de l'home, veí de la població. Però no s'ha trobat rastre del desaparegut ni de l'altre animal que l'acompanyava, dels quals encara no hi ha indicis. Ha estat precisament la troballa del gos el que ha fet saltar l'alarma.El dispositiu de recerca ha comptat amb la mobilització d'un helicòpter dels Bombers, que s'ha retirat després de l'observació aèria sense novetats, i de diverses unitats del Grup d'Actuacions Especials (GRAE), tant de la unitat de muntanya com de la subaquàtica. Així mateix, quatre dotacions terrestres adscrites a la Regió d'Emergències Centre (vehicles de comandament i reforç dels parcs voluntaris) han donat suport al desplegament.Degut a l'augment del cabal, les autoritats recomanen no apropar-se a la llera del riu al seu pas per Gironella. Fonts de l'Ajuntament de Gironella demanen molta precaució perquè expliquen que aquest diumenge l'aigua baixa "amb especial virulència". De fet, fonts del consistori han afirmat que la zona s'havia acordonat divendres per la crescuda del cabal del riu.Els Mossos d'Esquadra han participat activament en la recerca amb cinc patrulles i també amb especialistes subaquàtics. També ha mobilitzat diverses unitats la Creu Roja, que ha aportat els seus gossos de recerca, habilitats pel rastreig dins l'aigua. El dispositiu també ha comptat amb membres de Protecció Civil, efectius locals i el suport de voluntaris.

