​Puigdemont: «Hem de buscar les fórmules perquè no hi hagi eleccions»

Anar a eleccions és exposar-se massa al joc brut de tota la maquinària espanyola al servei de la repressió. En aquest sentit convé fer notar el que desemmascare a continuació:

És curiós que hi haja una connivència entre la dreta i l'esquerra espanyola mediàtiques, a l'hora de no voler que s'informe de qüestions que és important que es coneguen, com per exemple que un elevat tant per cent dels votants no hi es troba satisfet amb l'opció que ha votat la darrera vegada en unes eleccions generals, i, per contra, es capturen com a vots que van a materialitzar-se tots aquests que no s'han definit en res com no siga trobar-se decebuts amb els partits als quals han votat. Al mateix temps, tampoc en parlen de l'elevat nombre d'abstencionistes que, a hores d'ara, declaren el seu retraiment pel que fa a emetre el vot. Dels que sí declaren que tornarien a votar, si foren ara les eleccions, és a partir d'on s'estableix la base per a xifrar els suports que tenen els partits, però gens importa que hi vagen a votar tres que hi vagen trenta, la qual cosa crea una distorsió colossal en les conclusions i trau a la llum una altra via d'aigua en relació a la transparència i la professionalitat, no només dels que hi són al poder de l'Estat espanyol i del català, sinó dels que mostren un servilisme que els humilia a ells, humilien la professió i, de forma obscena, als que creuen estar en un entorn democràticament acceptable.