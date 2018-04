​Unes 15.000 persones reivindiquen la llibertat d'expressió des de la presó Model de Barcelona

Milers de persones han acudit a la jornada de No Callarem a la Model. Foto: Albert Alemany

"Envoltem la Model" ha tancat aquest diumenge les activitats emmarcades en la Setmana per la Llibertat d'Expressió que ha organitzat la plataforma No Callarem . Quatre escenaris repartits al voltant de l'antic recinte penitenciari han acollit des de concerts fins a debats, passant també per activitats infantils i una zona per prendre un refrigeri.Unes 15.000 persones –segons xifres facilitades per l'Ajuntament de Barcelona-, han passat durant el dia per aquesta fira popular i festival de música reivindicatiu, que té com a eix la defensa de la llibertat d'expressió. Un dret que segons els organitzadors, està en clar perill tenint en compte casos com les condemnes de presó per als rapers Pablo Hasél o Valtonyc, que han actuat durant la jornada.

