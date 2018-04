El Saló del Còmic de Barcelona tanca amb més de 118.000 visitants

El Saló del Còmic del 2018. Foto: ACN

El Saló Internacional del Còmic de Barcelona, que s'ha celebrat des de dijous al recinte de la Fira de Barcelona a Montjuïc, ha tancat aquest diumenge la seva 36a edició, que ha rebut més de 118.000 assistents, ha informat l'organització en un comunicat.La directora general del saló, Meritxell Puig, ha fet un balanç positiu de l'edició i ha destacat que, "malgrat el clima plujós d'aquests dies, el públic ha omplert el recinte i el dissabte es van esgotar les entrades online".Puig ha celebrat el bon acolliment de les novetats d'aquesta edició, com l'espai Comic Kids, "que ha permès que els nens i nenes s'apropin al llenguatge i a les tècniques del còmic", i de l'espai de còmic en viu organitzat amb Dibuixos per Somriures, una iniciativa que té l'objectiu de recaptar donatius per als camps de refugiats.Així mateix, ha assegurat que els actes sobre SuperLópez i el seu autor, Jan , i en els quals hi han participat autors com Francisco Ibáñez i el dibuixant nord-americà Jack Kirby han generat interès, i ha assenyalat el "gran èxit" de l'espai Comic Pro, que brinda una oportunitat als autors de mostrar el seu treball a editors nacionals i estrangers.L'organització també ha reivindicat que "la presència de la dona ha adquirit una rellevància especial en aquesta edició, tant a través de la quantitat d'autores convidades com dels temes abordats en conferències i taules rodones", amb convidades com Liv Strömquist, Dann Thomas, Kelly Sue DeConnick i Shea Fontana, entre altres.A més, han anunciat que la pròxima edició del saló se celebrarà entre el 4 i el 7 d'abril de 2019 al recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc i han recordat que entre l'1 i el 4 de novembre d'aquest any tindrà lloc el XXIV Saló del Manga de Barcelona.

