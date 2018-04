Puigdemont vol confiança

Carles Puigdemont va voler demostrar ahir a la nit, en una entrevista a TV3 , que és ell qui, ja sigui des de l'exili belga o a l'espera de la decisió de la justícia alemanya, comanda el procés. En aquest sentit, va ofegar les veus que demanen anar a unes noves eleccions i va reclamar confiança per trobar un candidat efectiu a la presidència dins de Junts per Catalunya. Un nom, el famós pla D , que va donar a entendre que seria de transició fins que el Parlament dugui a terme les reformes necessàries per investir-lo a ell, que és el pla A tant de Junts per Catalunya i ERC com de la CUP. No deixarà l'escó i tots plegats necessiten sortir de l'atzucac perquè l'independentisme hi té poc a guanyar en unes noves eleccions. Els efectes del 155, que fa sis mesos que dura, van corcant les estructures de l'autogovern i deixant cada cop més damnificats. El Govern no ho resol tot, és evident, però no tenir-ne hi ajuda encara menys.Pocs detalls va donar sobre el perfil de la persona que triarà. En tot cas, després del veto de Pablo Llarena a Jordi Sànchez saltem una nova pantalla amb la promesa que el termini del 22 de maig no s'esgotarà. Llegiu la crònica de. Per cert que ahir a la nit vaig ser a TV3 per comentar l'entrevista al president a l'exili amb els representants dels principals diaris del país. Si voleu, ho podeu recuperar aquí

Ferran Casas i Manresa

Més enllà de l'entrevista i el que va donar de si, hi ha el pols al carrer i la lluita en el front internacional. Vaig analitzar-ho en l'article del cap de setmana . Ahir centenars de milers de persones van omplir la plaça d'Espanya i el Paral·lel de Barcelona pels drets civils. Ja són molts els noms que, com la dona del conseller Josep Rull , posen rostre a la repressió. La manifestació va tenir un missatge volgudament transversal en un intent d'ampliar el front democràtic. Sobre la marxa, pacífica, massiva i en un clima primaveral, en va fer aquesta crònica I mentre, Rajoy intenta espolsar-se la mala imatge internacional.detalla en aquesta anàlisi al seu "Canal Madrid" quina és la seva estratègia per fer-ho al mig d'un camp de batalla, que el cas Cifuentes ha agreujat, amb Ciutadans per l'hegemonia en el camp de la dreta, un espai polític en refundació a Espanya. La lluita que va retrataren aquest reportatge . De moment Rajoy intenta resoldre tots els problemes als tribunals. Avui al Suprem Llarena confirmarà als presos la gravetat dels delictes pels que se'ls processa i a l'Audiència Nacional està citada l'antiga cúpula dels Mossos.ho explica en aquesta informació "La més gran manifestació que s'haurà fet en favor dels drets civils". Així esperava el lectorque fos la concentració d'ahir a Barcelona. I la va encertar. Buscant l'èpica, el compromís i el missatge necessaris ens aconsella començar la setmana amb una cançó dels U2, Pride (In the name of Love). El grup irlandès va dedicar-la al líder afroamericà Martin Luther King, lluitador pels drets civils. La podeu escoltar aquí . Recordeu que cada setmana arrenquem amb un cançó, si pot ser relacionada amb l'actualitat. Proposeu-ne contestant aquest correu o enviant-se un a [email protected] Hi ha encara una majoria d'espanyols que pensa que el procés català, i la sortida que ha dictat l'Estat en forma de repressió, no tindrà massa conseqüències i que el vent s'endurà el malestar i tot tornarà a ser com fa deu o vint anys. És, en aquest sentit, interessant i aclaridor l'article de l'historiador i escriptora Diario16 sobre com a Catalunya moltes persones, de diverses tradicions polítiques però no nacionalistes, han abraçat el republicanisme i no estan disposades a reconnectar amb la identitat espanyola. "Ja no és possible tornar a considerar-se espanyol. Un mur profund d'agror s'ha alçat", sosté.A uns dels que el pot passar això, per més que les seves organitzacions segueixin parapetades en un cert càlcul estratègic, és a molts quadres de CCOO i UGT. Ahir els dos sindicats eren a la manifestació pels presos, que ha contrariat a una part dels seus militants i incomodat les seves direccions estatals. Els manifestats directament convocats pels sindicats van arribar ahir a la marxa amb senyeres però, òbviament, el mar d'estelades els va engolir.Els darrers dies ho va fer directament Albert Rivera i ahir Societat Civil, tuitares unionistes i alguns mitjans de comunicació, tant catalans com estatals, dedicaven amplis espais a assenyalar la contradicció de les centrals.Just hem commemorat el 14 d'abril, dia de 1931 en que es va instaurar la República a Espanya. Allò va dur importants avenços socials i polítics, entre ells el vot femení, que es va aprovar a finals d'aquell any després de dures discussions.amb la nova legislació va ser, però, tal dia com avui de l'any 1933, fa exactament 85 anys. Ho van fer a un municipi del Maresme, Canet de Mar, on els col·lectius de dones ja eren molt actius. L'Ajuntament va convocar una consulta local, amb participació dels dos sexes, sobre si calia o no invertir una important quantitat de diners en el nou mercat municipal. Va guanyar el sí. Aquí es recorda l'efemèride El 16 d'abril de 1958, avui fa seixanta anys, va nàixer a Barcelona el periodista, famós pels seus programes de ràdio i televisió i les seves participacions a espais d'opinió. És germà de l'actriu Rosa Maria Sardà i va començar com a la premsa escrita, d'on va passar a la ràdio aconseguint reconeixement a la Cadena Ser amb el magazín de tarda La Ventana. Allò li va permetre fer el salt a la televisió estatal (ja havia fet programes a TV3 com Betes i films o Tot per l'audiència) i més concretament a Tele5 amb el Crónicas Marcianas, un late show d'entreteniment sovint polèmic pels personatges als que solia donar pantalla. Sardà va guanyar diversos premis i ara és un col·laborador habitual de les tertúlies de la Sexta i escriu a El Periódico des de posicions molt crítiques amb el procés. Aquí el podeu veure al Betes i films de l'any 1992, un espai on el púbic enviava vídeos domèstics curiosos.

