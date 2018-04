​Cospedal afirma que el comportament de l'independentisme és propi d'una «dictadura»

María Dolores de Cospedal, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

La secretaria general del Partit Popular i ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha criticat aquest diumenge el moviment independentista, assegurant que el seu comportament és propi d'una "dictadura". "Quan hi ha alguns que volen sobreposar-se a la llei i ser més importants que la llei, s'acaba la democràcia i comencen les dictadures", ha etzibat durant la cloenda del congrés provincial que les Noves Generacions del PP han celebrat a Toledo. Coincidint amb la manifestació a Barcelona convocada per l'Espai Democràcia i Convivència per reclamar l'allibertament dels presos polítics , Cospedal ha assegurat que el moviment sobiranista "vol imposar un pensament únic" i ha dit que "li és igual" que els independentistes es denominin "d'esquerres, de dretes, radicals o populistes", ja que en tots els casos, ha afirmat, "s'anomena dictadura, i cal dir-ho alt i clar".Ha continuat el seu discurs situant el PP com a exemple de partit que defensa "la democràcia, la llibertat d'expressió i la pluralitat" en contraposició, ha assegurat, a altres moviments polítics que "imposen un pensament únic i volen que només es pensi, es senti i es parli com ells volen". "Per això defensem que tots hem de ser iguals davant la llei, siguem qui siguem, i tenim el compromís de complir-la i defensar-la", ha conclòs.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)