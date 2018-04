Busquen un veí de Gironella desaparegut al riu Llobregat

El efectius d'emergències continuen els treballs de recerca del veí de Gironella desaparegut aquest matí al riu Llobregat al seu pas per Gironella. Molta precaució! el riu continua baixant amb molt virulència. https://t.co/1EKuDxqE3p — Ajuntament Gironella (@AjGironella) 15 d’abril de 2018





Serveis d'emergències i també equips de voluntaris busquen una persona desapareguda a l'entorn del riu Llobregat al seu pas per Gironella. La recerca ha començat aquest matí i, al punt de les 6 de la tarda, encara es mantenia oberta. Fonts properes al cas, han informat que es treballa amb la hipòtesi que hauria caigut al riu. Es tractaria d'un home que aquest matí passejava els seus gossos per aquesta zona.A causa de l'augment del cabal, les autoritats recomanen no apropar-se a la llera del riu al seu pas per Gironella. Fonts de l'Ajuntament de Gironella demanen molta precaució perquè expliquen que aquest diumenge l'aigua baixa "amb especial virulència", tal com també han comunicat a la ciutadania a través de les xarxes socials.A mitja tarda a la recerca s'hi han afegit equips de muntanya i l'Equip de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) de Recerca i Rastreig amb Gossos de la Creu Roja Catalunya.

