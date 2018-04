​Pepe Rubianes ja té un carrer al barri de la Barceloneta de Barcelona

La placa del carrer que recorda Rubianes com a actor galaico-català. Foto: Ajuntament de Barcelona

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i unes 1.000 persones més, segons xifres de l'Ajuntament, han inaugurat aquest diumenge al barri de la Barceloneta un carrer dedicat a l'actor Pepe Rubianes (1947-2009), on estava el denominat carrer Almirall Cervera i on va viure l'artista. Colau ha dit en el seu discurs de clausura que a l'humorista li hauria agradat que "el seu estimat públic s'hagi reunit per treure-li el nom d'aquest carrer a un fatxa i posar-li a l'estimat Pepe Rubianes".Ho ha dit en al·lusió al marí Pascual Cervera y Topete (San Fernando 1839-Puerto Real 1909), contraalmirall durant la guerra espanyola de 1898 contra els Estats Units i al qual van nomenar cap de l'esquadra de Cuba. Tot i això, un dels extrems del carrer de Rubianes té un veí que li podria resultar incòmode, i és que es creua amb el passeig de Joan de Borbó."En aquests temps on hem de tornar a posar-nos la xapa de la llibertat d'expressió i anar a manifestacions perquè la gent pugui sortir de la presó, per defensar cantants, manifestants, gent que fa acudits o que fa tuits", Rubianes s'hagués alegrat també que l'homenatgessin durant aquesta setmana en què se celebra la Primavera republicana, ha relatat Colau. Ha afegit que "la gent que decideix ser artista demostra que es poden fer coses boniques, que es pot fer riure, que el món pot ser un lloc molt millor", i creu que els polítics han de seguir el mateix camí.El carrer s'ha inaugurat amb un acte festiu enfront del passeig Marítim, on han assistit artistes i amics de l'humorista a més del primer tinent d'alcalde, Gerardo Pisarello; la regidora de Ciutat Vella, Gala Pin; el president del grup municipal d'ERC, Alfred Bosch, i el del Grup Demòcrata (la marca del PDECat al consistori), Xavier Trias.L'acte, conduït pel presentador Manel Fuentes, ha finalitzat descobrint-se la nova placa –que el recorda com a actor galaico-català-, després de discursos que els seus afins han dedicat a la seva memòria. Han fet discursos la seva germana Carmen Rubianes, que ha agraït l'homenatge; el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de la Barceloneta, Manuel Martínez, a més d'altres familiars i amics de l'actor.Entre ells, han parlat el presentador Andreu Buenafuente, el director teatral Joan Lluís Bozzo, l'actor Francesc Orella, el cantant Joan Manuel Serrat, Joan Gràcia (del grup teatral Tricicle) i el Pare Manel, que han tingut un record per Pepe Rubianes i les experiències que van compartir amb ell. També han cantat Joan Manuel Serrat, Èric Vinaixa i Gumbo Jass Band, i s'han llegit poemes escrits per Pepe Rubianes, a càrrec de Corina Oproae, Eva Mateu, Pol Foment i Jordi Llompart.

