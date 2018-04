Puigdemont: «La manifestació ha estat una nova demostració democràtica i cívica»

Erneut eine große, friedliche und demokratische Demonstration. Katalonien bittet um Freiheit. Wir sind europäische Bürger, die einfach in Frieden und ohne Angst leben wollen #UsVolemACasa pic.twitter.com/dywsBpoAyp — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 15 d’abril de 2018

Once again, a great civic and democratic demonstration. #Catalonia is asking for #freedom. We are European citizens who just want to live in peace, free and without fear #UsVolemACasa pic.twitter.com/TbLinSFUSD — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 15 d’abril de 2018

Raül: "Impressionant. Gràcies per sortir al carrer, no només per reclamar la nostra llibertat, sinó per defensar les vostres llibertats. Units, cívics, ferms, no ens prendran mai el futur." pic.twitter.com/t65JK1qiNu — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 15 d’abril de 2018

Em sento a Barcelona, malgrat la distància. Com sempre, el clam és clar, pacífic i multitudinari: som els de la #Llibertat i #democràcia #UsVolemaCasa #LlibertatPresosPolitics — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 15 d’abril de 2018

El president de la Generalitat a l'exili i líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha reivindicat amb un missatge en anglès i alemany que la manifestació de Barcelona ha estat una nova "demostració democràtica i cívica". "Catalunya està demanant llibertat. Nosaltres som ciutadans europeus que només volem viure en pau, llibertat i sense por", ha afegit Puigdemont al seu compte de Twitter.Raül Romeva, pres a Estremera, ha agraït als manifestants que hagin tornat a sortir al carrer i s'ha mostrat "impressionat". Segons Romeva, cal sortir al carrer no només per reclamar la llibertat dels presos sinó també per defensar les llibertats dels ciutadans.La secretària general d'ERC, Marta Rovira, des de Suïssa, ha afirmat que se sent a Barcelona malgrat la distància. "Com sempre, el clam és clar, pacífic i multitudinari", ha resumit.En la mateixa línia, la consellera cessada Meritxell Serret ha afirmat que "avui molts som a Barcelona malgrat la distància, amb el cap clar i el cor tranquil, per clamar de nou pacíficament que la democràcia sempre guanya".

