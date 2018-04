CRÒNICA Clam massiu i transversal per reclamar la llibertat dels presos polítics

El clam massiu i transversal per la llibertat dels presos polítics s'ha fet seu el carrer aquest diumenge a Barcelona, quan tot just es compleixen sis mesos de l'entrada dels "Jordis" a la presó acusats per rebel·lió. Centenars de milers de persones (315.000 segons la Guàrdia Urbana i 750.000 segons l'organització) han respost a la convocatòria de l'Espai Democràcia i Convivència, plataforma que aglutina des de l'ANC i Òmnium a CCOO i UGT per denunciar la repressió de l'estat espanyol i la regressió en drets i llibertats a Catalunya i a Espanya. La marxa s'ha concentrat entre l'avinguda Paral·lel i la plaça Espanya de la capital catalana.

Prova del caràcter transversal de la marxa és el lema consensuat entre els convocants: "Per la democràcia i la cohesió. Us volem a casa". La primera fila s'ha reservat per als representants de les entitats, que han onejat senyeres, mentre als dirigents polítics dels diferents accents del sobiranisme se'ls ha col·locat segona i tercera fila. Per darrere de la capçalera predominen les estelades. El crit majoritari és per exigir la "llibertat dels presos polítics", però combinat amb el de la reivindicació de Carles Puigdemont com a president."Som a una manifestació àmplia i plural on venim a fer ponts i no blocs", ha reivindicat abans de l'inici de la manifestació el secretari general de la UGT de Catalunya, Camil Ros, que després de dies encaixant crítiques de sectors contraris a la presència dels sindicats a la mobilització ha etzibat: "Estem rebent de tots els costats perquè el més difícil és donar la cara". Durant la manifestació, l'Espai Democràcia i Convivència ha reclamat en un manifest que és "urgent" la formació d'un Govern, al mateix temps que ha reclamat a l'estat espanyol que doni una sortida "política i dialogada" al conflicte.Jordi Sànchez i Jordi Cuixart també han fet arribar un missatge a la ciutadania -que ha estat llegit pel fill de l'expresident de l'ANC i la dona del president d'Òmnium, Txell Bonet-. -2-avui tornem a demostrar, un cop més, la capacitat del poble català dins de la seva diversitat d'unir-se en els moments difícils, en moments d'injustícia però també d'esperança", recull la missiva de Cuixart. "No us deixeu atemorir. No cediu mai al xantatge de la por ni a la temptació de la violència. No tenim por, tenim dret a ser lliures", ha demanat Sànchez.Les entitats s'han concentrat en subratllar els punt d'unitat en aquesta manifestació. Els representants de l'ANC i Òmnium han destacat la transversalitat de la mobilització amb presència d'entitats "de tota mena" i han demanat també que el diàleg sigui la via per resoldre el conflicte polític. "Aquesta és una demostració d'unitat davant la regressió en drets i llibertats. Això no va d'idees polítiques sinó de democràcia i cap demòcrata pot restar impassible. Quan som transversals i plurals som imparables", ha assegurat el president del Parlament, Roger Torrent, que el 24 de març va reivindicar que es bastís un front antirepressiu.A la mobilització hi han participat dirigents independentistes i també dels "comuns" -des de Xavier Domènech a l'alcaldessa Ada Colau-. Junts per Catalunya i ERC han deixat de banda les diferències sobre l'estratègia política i s'han concentrat en reivindicar la llibertat dels presos polítics i subratllat la pluralitat i la transversalitat que avui dia suscita aquest clam.Fa tot just sis mesos, el sobiranisme quedava en un estat de shock amb l'entrada a presó de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El balanç mig any després és de nou empresonats i set persones exiliades per la causa del Tribunal Suprem que els acusa per rebel·lió, una situació que ha alimentat el rebuig de bona part de la societat a la judicialització d'un conflicte d'arrel política. Aquesta indignació es mostra aquest diumenge en una nova protesta multitudinària."Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!", resa el lema consensuat per la dotzena d'entitats promotores de la mobilització. El recorregut de la marxa està dibuixat a partir de les 12.30 h des de la plaça Espanya avançant per l'avinguda Paral·lel fins als Jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà els parlaments finals. Uns 900 autocars s'han desplaçat a la capital catalana per participar a la mobilització. Per això, la Guàrdia Urbana ha recomanat desplaçar-se amb metro La manifestació massiva es produeix la mateixa setmana en què hi ha hagut les primeres detencions d'activistes dels CDR –fins i tot amb acusacions per terrorisme i rebel·lió- i en què el jutge Pablo Llarena ha tornat a denegar el permís a Sànchez per poder assistir al ple d'investidura . L'objectiu és visualitzar que a Catalunya, més enllà de l'independentisme, hi ha un front comú en defensa dels drets i les llibertats, ara amenaçats per l'estat espanyol, i que hi ha un consens a l'hora de reivindicar la llibertat dels dirigents presos.

El lema escollit per a la manifestació ha estat volgudament inclusiu –i no exempt d'estira-i-arronsa entre els convocants- per encabir-hi totes les organitzacions promotores, que mantenen diferències sobre el rumb independentista, però també per facilitar la participació dels partits de tot l'espectre sobiranista. Hi han asistit dirigents de Junts per Catalunya, el PDECat, ERC, Catalunya en Comú-Podem, Demòcrates de Catalunya i la CUP. El PSC, en canvi, ha declinat participar-hi. I és que la implicació d'UGT i CCOO en la convocatòria ha implicat discrepàncies internes dins dels sindicats, ja que hi ha sectors que consideren que la via unilateral de l'independentisme té bona part de responsabilitat en l'actual conflicte. De fet, en el lema ja s'ha evitat parlar de "presos polítics", concepte que no genera unanimitat.Els socialistes al·leguen que a la manifestació només se sent interpel·lada "una part" de la societat catalana i denuncia que s'està produint una "patrimonialització" del concepte de convivència. Divendres els "comuns" van tornar a interpel·lar els socialistes perquè se sumin al front antirepressiu . "La manifestació es dona en clau democràtica i no hauria de faltar ningú que es defineixi com a força progressista i catalanista", va dir la portaveu dels "comuns", Elisenda Alamany. L'Espai Democràcia i Convivència es va presentar el passat 27 de març i, quan va anunciar la mobilització d'aquest diumenge, va apel·lar a la recuperació de "l'esperit" de l'Assemblea de Catalunya i de la manifestació del 10 de juliol del 2010, quan un milió de catalans van desbordar el Passeig de Gràcia de Barcelona per clamar en contra de la sentència de l'Estatut. En aquella ocasió, l'aleshores president José Montilla encapçalava la protesta i el PSC s'hi va implicar de ple, a més de les formacions independentistes o favorables al dret a decidir.

