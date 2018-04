VÍDEO i FOTOS Les imatges aèries de la manifestació contra la repressió de l'Estat

15:50 CRÒNICA Clam massiu i transversal per reclamar la llibertat dels presos polítics; per Sara Gonzàlez. Amb això acabem el seguiment al minut de la manifestació, moltes gràcies per la vostra atenció.

15:26 Les paraules de Sànchez i Cuixart també ressonen a la manifestació pels presos polítics: «Un estat autoritari mai mereixerà governar un poble lliure».

14:44 El conseller Raul Romeva agraeix des de la presó la mobilització per reclamar la llibertat dels presos polítics: "Units, cívics, ferms, no ens prendran mai el futur"

Raül: "Impressionant. Gràcies per sortir al carrer, no només per reclamar la nostra llibertat, sinó per defensar les vostres llibertats. Units, cívics, ferms, no ens prendran mai el futur." pic.twitter.com/t65JK1qiNu — Raül Romeva i Rueda (@raulromeva) 15 d’abril de 2018

14:38 Des de l'exili a Suïssa, la secretària general d'ERC, Marta Rovira, afirma que se sent a Barcelona malgrat la distància, i reivindica que el clam és pacífic i multitudinari: "Som els de la llibertat i la democràcia".

Em sento a Barcelona, malgrat la distància. Com sempre, el clam és clar, pacífic i multitudinari: som els de la #Llibertat i #democràcia #UsVolemaCasa #LlibertatPresosPolitics — Marta Rovira Vergés🎗 (@martarovira) 15 d’abril de 2018

14:37 L’Espai Democràcia i Convivència xifra en 750.000 els assistents a la manifestació contra la repressió del Paral·lel de Barcelona.



14:24 EN DIRECTE Els manifestants entonen "L'Estaca" a l'avinguda Paral·lel de Barcelona, on encara segueixen milers de persones https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/6hJryICQfB — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

14:22 El president de la Generalitat a l'exili, Carles Puigdemont, reivindica en anglès i alemany que hi ha hagut, "una vegada més, una gran manifestació cívica i democràtica", i acompanya la piulada amb imatges de la mobilització.

Once again, a great civic and democratic demonstration. #Catalonia is asking for #freedom. We are European citizens who just want to live in peace, free and without fear #UsVolemACasa pic.twitter.com/TbLinSFUSD — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 15 d’abril de 2018 Erneut eine große, friedliche und demokratische Demonstration. Katalonien bittet um Freiheit. Wir sind europäische Bürger, die einfach in Frieden und ohne Angst leben wollen #UsVolemACasa pic.twitter.com/dywsBpoAyp — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 15 d’abril de 2018

14:16 VÍDEO i FOTOS Les imatges aèries de la manifestació contra la repressió de l'Estathttps://t.co/0B5MijPtk1 pic.twitter.com/LOWOp1c9Sd — NacióPolítica (@naciopolitica) 15 d’abril de 2018

14:10 FOTOS Unes 315.000 persones participen a la manifestació per reclamar la llibertat dels presos polítics, segons la @barcelona_GUB https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/phd5pLSrGO — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

14:01 L'actuació de la Dharma clou l'acte de la manifestació contra la repressió i per reclamar la llibertat dels presos polítics.

14:00 ÚLTIMA HORA Unes 315.000 persones participen a la manifestació convocada per l'Espai Democràcia i Convivència, segons la Guàrdia Urbana.

Unes 315.000 persones han participat a la manifestació convocada per l'Espai Democràcia i Convivència a Barcelona.#15A #15Abr — Guàrdia Urbana BCN (@barcelona_GUB) 15 d’abril de 2018

13:59 A través dels seus familiars, Jordi Cuixart trasllada l'esperança "en la dignitat insubornable de la societat catalana i en un futur sense renúncies per ningú" i Jordi Sànchez reclama no tenir por.

13:58 EN DIRECTE Crits de "no esteu sols" quan @TxellBonet llegeix unes paraules que @jcuixart ha enviat des de la presó https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/i39YRNTtjv — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

13:57 Entitats i sindicats reivindiquen que no s'ajorni més la investidura d'un president; per Sara González.

13:57 L'Espai Democràcia i Convivència considera que la sortida ha de ser política, rebutja la seva judicialització i demana als catalans "respondre de manera cívica i ferma".



13:56 Les entitats exigeixen la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, i denuncien "la utilització abusiva i desproporcionada" de l'aplicació del Codi Penal i de la presó preventiva.

13:56 L'Espai Democràcia i Convivència: "No descartem cap forma de mobilització pacifica de resposta ni mobilització de país".

13:56 Les entitats reclamen "una solució democràtica", defensen l'autogovern de Catalunya i urgeixen a la investidura d'un nou Govern per al retorn de la normalitat institucional.

13:55 L'Espai Democràcia i Convivència reclama una "resposta unitària" davant "la vulneació dels drets fonamentals i llibertats democràtiques" https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/fF7xEmkmFY — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

13:51 Els manifestants recorden un a un els presos polítics i els exiliats, i mostren fotos de cadascun d'ells https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/gSeNHBMlv9 — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

13:15 L'escenari escalfa motors abans de la lectura del manifest de la manifestació amb algunes actuacions musicals, com la de Roger Mas.

13:12 Els manifestants recorden un a un els presos polítics i els exiliats, i mostren fotos de cadascun d'ells https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/gSeNHBMlv9 — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

13:07 La capçalera de la manifestació mostra el lema "Per la democràcia i la cohesió us volem a casa", i a la primera fila hi ha representants de les entitats i senyeres https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/hVIlyN5vsg — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

12:51 EN DIRECTE, VÍDEO Emotiu cant dels Segadors a la sortida de la manifestació a Barcelonahttps://t.co/5REli7z3VK pic.twitter.com/hpcsMBYRKr — NacióDigital (@naciodigital) 15 d’abril de 2018

12:46 EN DIRECTE Sortida de la manifestació contra la repressió de l'estat espanyol, a la plaça Espanya de Barcelona https://t.co/QDy68lGMb3 pic.twitter.com/rmUm8utue7 — NacióPolítica (@naciopolitica) 15 d’abril de 2018 EN DIRECTE Ambient a la sortida de la manifestació contra la repressió de l'estat espanyol, a la plaça Espanya de Barcelona https://t.co/QDy68lGMb3 pic.twitter.com/9d9as3dkM6 — NacióPolítica (@naciopolitica) 15 d’abril de 2018

12:43 Elsa Artadi (Junts per Catalunya) denuncia que hi ha 16 persones que són a presó o a l'exili per "defensar unes idees" que representen dos milions de persones. Ha subratllat que a la manifestació hi ha persones que "no són independentistes però sí són demòcrates" i estan en contra d'una repressió que "no és digna d'un estat de dret".

12:40 Marta Vilalta (ERC): "Exigim l'alliberament immediat dels dirigents polítics. És una vergonya que hi hagi persones que porten sis mesos tancats per uns delictes inventats que Europa no reconeix".

12:37 Xavier Domènech ("comuns") qualifica d"èxit" la manifestació "transversal" en contra d'una regressió en drets i llibertats que denuncia que afecta Catalunya i Espanya.

12:32 La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie: "Tenim 9 líders a la presó i set a l'exili per haver defensat el dret a l'autodeterminació. Estem molt contents que entitats de tota mena diguin prou a la repressió i a l'existència de presos polítics".

12:30 El president del Parlament, Roger Torrent: "Aquesta és una demostració d'unitat davant la regressió en drets i llibertats. Això no va d'idees polítiques sinó de democràcia i cap demòcrata pot restar impassible. Quan som transversals i plurals som imparables"

12:29 VÍDEO EN DIRECTE Manifestació contra la repressió de l'estat espanyol.

12:22 Tallat l'accés a Barcelona ala Gran Via per la manifestació contra la repressió: la Guàrdia Urbana desvia el trànsit a la plaça Cerdà.

Conductors eviteu la Gran Via de les Corts Catalanes per accedir a Barcelona des de la zona del Llobregat. Moltes gràcies! #infotrànsit — Guàrdia Urbana BCN (@barcelona_GUB) 15 d’abril de 2018

12:21 La consellera a l'exili Meritxell Serret té present la manifestació des de Bèlgica:

Avui moltes i molts som a Barcelona malgrat la distància, amb el cap clar i el cor tranquil, per clamar de nou pacificament que la #democràcia sempre guanya.#15A#PrimaveraCatalana#PrimaveraRepublicana#LlibertatPresesPolítiques#LlibertatPresosPolitics #UsVolemACasa — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) 15 d’abril de 2018

12:21 EN DIRECTE Els manifestants segueixen arribant a la manifestació contra la repressió des de carrers com la Rambla https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/Zrvan9TR1T — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

12:13 El Paral·lel i la plaça Espanya de Barcelona es van omplint de manifestants que reclamen la llibertat dels presos polítics.

Manifestants amb una pancarta per reclamar la llibertat dels presos polítics. Foto: ND

12:00 El president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), David Saldoni: "Estem farts que s'utilitzi la justícia per criminalitzar persones per les seves idees".

12:00 També d'entrada a la capital catalana, a la B-23 es circula amb lentitud entre Esplugues de Llobregat i l'avinguda Diagonal, i a la C-58 a Montcada i Reixac. La sortida 21 de la Ronda Litoral està tallada pels preparatius de la manifestació.

11:56 Es circula amb intensitat en els accessos a la ciutat de Barcelona a causa dels desplaçaments de vehicles que es dirigeixen a la mobilització. A la Ronda Litoral en sentit Llobregat hi ha 8 kilòmetres de retencions, i en sentit Besòs 2 km entre la Zona Franca i el Port.



11:52 .@martapascal (PDECat) assegura que tant els dirigents presos com els exiliats reclamen "unitat" i reivindica que la manifestació servirà per demostrar a escala internacional que és un moviment "d'arrel democràtica i pacífica" https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/a35BM6kQVa — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

11:49 Antoni Castellà (Demòcrates) denuncia la "conculcació de drets i llibertats" i que l'estat espanyol va "mentir" quan va dir que "sense violència es podia dialogar de tot". També ha insistit que no renuncien a "implementar la República" derivada de les urnes de l'1-O.



11:44 Marcel Mauri, d'Òmnium, reividica que la manifestació és "molt transversal" per reclamar que s'acabi la repressió: "Fa sis mesos que els Jordis pateixen una presó injusta i injustificada. Avui diem prou a la repressió i demanem que el govern espanyol posi seny i dialogui".



11:43 Camil Ros considera que "la majoria de la societat catalana està en contra de la presó preventiva", i reivindica que a la marxa hi ha "organitzacions de tots els colors". El secretari general de la UGT assegura: "En qualsevol espai que es defensin drets socials i llibertats, allà serem".

11:37 Camil Ros (UGT) insisteix a defensar la participació dels sindicats a la manifestació, just abans que comenci. "Estem rebent per tots els costats perquè el més difícil és donar la cara", ha afirmat, i critica que "Cs vol crear ara divisió dins de les nostres organitzacions per intentar separar".

11:34 VÍDEO Els manifestants van arribant a l'avinguda Paral·lel de Barcelona per participar a la marxa contra la repressió https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/gRNJ9Uwgzv — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

11:23 EN DIRECTE Els manifestants van arribant a la marxa de Barcelona amb cartells i samarretes que demanen la llibertat dels presos polítics; foto d'@AdriaCostaRifa https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/S7iLCNoBnt — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

11:22 "És evident que hi ha una campanya mediàtica d'una banda dels extrems perquè els enfada que hi hagi dues organitzacions a nivell estatal que estiguin demanant diàleg", ha assegurat Camil Ros. Consideren que l'important és que "la gent que està a les presons pugui sortir", i han dit que la seva responsabilitat és intentar generar el màxim de convivència possible i que els polítics trobin solucions polítiques.