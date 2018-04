VÍDEO en DIRECTE Manifestació contra la repressió de l'estat espanyol

13:22 Els manifestants recorden un a un els presos polítics i els exiliats, i mostren fotos de cadascun d'ells https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/gSeNHBMlv9 — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

13:15 L'escenari escalfa motors abans de la lectura del manifest de la manifestació amb algunes actuacions musicals, com la de Roger Mas.

13:12 Els manifestants recorden un a un els presos polítics i els exiliats, i mostren fotos de cadascun d'ells https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/gSeNHBMlv9 — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

13:07 La capçalera de la manifestació mostra el lema "Per la democràcia i la cohesió us volem a casa", i a la primera fila hi ha representants de les entitats i senyeres https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/hVIlyN5vsg — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

12:51 EN DIRECTE, VÍDEO Emotiu cant dels Segadors a la sortida de la manifestació a Barcelonahttps://t.co/5REli7z3VK pic.twitter.com/hpcsMBYRKr — NacióDigital (@naciodigital) 15 d’abril de 2018

12:46 EN DIRECTE Sortida de la manifestació contra la repressió de l'estat espanyol, a la plaça Espanya de Barcelona https://t.co/QDy68lGMb3 pic.twitter.com/rmUm8utue7 — NacióPolítica (@naciopolitica) 15 d’abril de 2018 EN DIRECTE Ambient a la sortida de la manifestació contra la repressió de l'estat espanyol, a la plaça Espanya de Barcelona https://t.co/QDy68lGMb3 pic.twitter.com/9d9as3dkM6 — NacióPolítica (@naciopolitica) 15 d’abril de 2018

12:43 Elsa Artadi (Junts per Catalunya) denuncia que hi ha 16 persones que són a presó o a l'exili per "defensar unes idees" que representen dos milions de persones. Ha subratllat que a la manifestació hi ha persones que "no són independentistes però sí són demòcrates" i estan en contra d'una repressió que "no és digna d'un estat de dret".

12:40 Marta Vilalta (ERC): "Exigim l'alliberament immediat dels dirigents polítics. És una vergonya que hi hagi persones que porten sis mesos tancats per uns delictes inventats que Europa no reconeix".

12:37 Xavier Domènech ("comuns") qualifica d"èxit" la manifestació "transversal" en contra d'una regressió en drets i llibertats que denuncia que afecta Catalunya i Espanya.

12:32 La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie: "Tenim 9 líders a la presó i set a l'exili per haver defensat el dret a l'autodeterminació. Estem molt contents que entitats de tota mena diguin prou a la repressió i a l'existència de presos polítics".

12:30 El president del Parlament, Roger Torrent: "Aquesta és una demostració d'unitat davant la regressió en drets i llibertats. Això no va d'idees polítiques sinó de democràcia i cap demòcrata pot restar impassible. Quan som transversals i plurals som imparables"

12:29 VÍDEO EN DIRECTE Manifestació contra la repressió de l'estat espanyol.

12:22 Tallat l'accés a Barcelona ala Gran Via per la manifestació contra la repressió: la Guàrdia Urbana desvia el trànsit a la plaça Cerdà.

12:21 La consellera a l'exili Meritxell Serret té present la manifestació des de Bèlgica:

Avui moltes i molts som a Barcelona malgrat la distància, amb el cap clar i el cor tranquil, per clamar de nou pacificament que la #democràcia sempre guanya.#15A#PrimaveraCatalana#PrimaveraRepublicana#LlibertatPresesPolítiques#LlibertatPresosPolitics #UsVolemACasa — Meritxell Serret (@MeritxellSerret) 15 d’abril de 2018

12:21 EN DIRECTE Els manifestants segueixen arribant a la manifestació contra la repressió des de carrers com la Rambla https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/Zrvan9TR1T — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

12:13 El Paral·lel i la plaça Espanya de Barcelona es van omplint de manifestants que reclamen la llibertat dels presos polítics.

Manifestants amb una pancarta per reclamar la llibertat dels presos polítics. Foto: ND

12:00 El president de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), David Saldoni: "Estem farts que s'utilitzi la justícia per criminalitzar persones per les seves idees".

12:00 També d'entrada a la capital catalana, a la B-23 es circula amb lentitud entre Esplugues de Llobregat i l'avinguda Diagonal, i a la C-58 a Montcada i Reixac. La sortida 21 de la Ronda Litoral està tallada pels preparatius de la manifestació.

11:56 Es circula amb intensitat en els accessos a la ciutat de Barcelona a causa dels desplaçaments de vehicles que es dirigeixen a la mobilització. A la Ronda Litoral en sentit Llobregat hi ha 8 kilòmetres de retencions, i en sentit Besòs 2 km entre la Zona Franca i el Port.



11:52 .@martapascal (PDECat) assegura que tant els dirigents presos com els exiliats reclamen "unitat" i reivindica que la manifestació servirà per demostrar a escala internacional que és un moviment "d'arrel democràtica i pacífica" https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/a35BM6kQVa — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

11:49 Antoni Castellà (Demòcrates) denuncia la "conculcació de drets i llibertats" i que l'estat espanyol va "mentir" quan va dir que "sense violència es podia dialogar de tot". També ha insistit que no renuncien a "implementar la República" derivada de les urnes de l'1-O.



11:44 Marcel Mauri, d'Òmnium, reividica que la manifestació és "molt transversal" per reclamar que s'acabi la repressió: "Fa sis mesos que els Jordis pateixen una presó injusta i injustificada. Avui diem prou a la repressió i demanem que el govern espanyol posi seny i dialogui".



11:43 Camil Ros considera que "la majoria de la societat catalana està en contra de la presó preventiva", i reivindica que a la marxa hi ha "organitzacions de tots els colors". El secretari general de la UGT assegura: "En qualsevol espai que es defensin drets socials i llibertats, allà serem".

11:37 Camil Ros (UGT) insisteix a defensar la participació dels sindicats a la manifestació, just abans que comenci. "Estem rebent per tots els costats perquè el més difícil és donar la cara", ha afirmat, i critica que "Cs vol crear ara divisió dins de les nostres organitzacions per intentar separar".

11:34 VÍDEO Els manifestants van arribant a l'avinguda Paral·lel de Barcelona per participar a la marxa contra la repressió https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/gRNJ9Uwgzv — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

11:23 EN DIRECTE Els manifestants van arribant a la marxa de Barcelona amb cartells i samarretes que demanen la llibertat dels presos polítics; foto d'@AdriaCostaRifa https://t.co/FTE1KtIKgV pic.twitter.com/S7iLCNoBnt — NacióPolítica (@naciopolitica) April 15, 2018

11:22 "És evident que hi ha una campanya mediàtica d'una banda dels extrems perquè els enfada que hi hagi dues organitzacions a nivell estatal que estiguin demanant diàleg", ha assegurat Camil Ros. Consideren que l'important és que "la gent que està a les presons pugui sortir", i han dit que la seva responsabilitat és intentar generar el màxim de convivència possible i que els polítics trobin solucions polítiques.

11:11 Javier Pacheco (CCOO de Catalunya) i Camil Ros (UGT de Catalunya) s'han defensat de les crítiques que han rebut per participar en la manifestació. En declaracions a Catalunya Ràdio, han demanat acabar "amb la política de blocs" i han insistit a construir ponts de confluència i convivència amb l'objectiu de restituir el bloqueig institucional a Catalunya.

11:05 El front antirepressiu pren el carrer per demanar la llibertat dels presos polítics. L'Espai Democràcia i Convivència convoca aquest diumenge a una manifestació que es pretén que sigui massiva i transversal en defensa dels drets i la democràcia; per Sara González.



11:01 TMB recomana desplaçar-se amb el metro a la manifestació i fer servir les estacions de Tarragona (L3), Rocafort (L1), Urgell (L1) i Drassanes (L3).

10:50 Molts manifestants també opten per desplaçar-se a Barcelona en tren. Els procedents de Vic ja van plens quan falta més d'una hora i mitja perquè s'iniciï la marxa.

Un tren Vic-Barcelona ple de manifestants. Foto: ND

10:48 A Girona, 21 busos han sortit a les 9 del matí des de Fontajau. Entre el miler de persones que viatgen cap a Barcelona per participar en la manifestació hi ha en Josep Fullà. "Hem estat a Barcelona, hem estat a Brussel·les i hem estat a Girona, hem de continuar mobilitzats", ha afirmat.

Autobusos a Girona per participar a la manifestació contra la repressió. Foto: ACN

10:48 Més de 900 busos surten al llarg del matí d'arreu de Catalunya per participar en la manifestació de Barcelona amb el lema "Us volem a casa". El coordinador de l'ANC a Girona, Àdam Bertran, ha afirmat que és una xifra semblant a la de les mobilitzacions més massives i això fa pensar que la manifestació serà multitudinària. "Encara que hi hagi cert cansament, la gent no defalleix", ha afirmat.

10:32 "En una situació de guerra, el casc blau que aixeca la bandera la pau rep bufetades dels dos costats. Però jo estic convençuda que vull ser casc blau", ha defensat Ada Colau en una entrevista a El Periódico. També defensa que creu que ara tornaria a guanyar les eleccions municipals.

10:32 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que té previst participar en la manifestació contra la repressió, ha reivindicat el paper de "mediació" dels "comuns" en el procés català i ha manifestat: "Ho reivindico amb orgull: vull ser infermera, no vull ser soldat. No vull confrontació ni una societat dividida. No vull una Barcelona dividida en dos".

09:52 Tots els detalls de la gran manifestació d'aquest diumenge contra la repressió; un recull d'Oriol March.

09:52 L'ANC i Òmnium han informat que hi ha uns 900 autocars previstos.

09:51 S'espera la presència de Junts per Catalunya, el PDECat, ERC, Catalunya en Comú, Demòcrates de Catalunya i la CUP.

09:50 El lema de la manifestació és: "Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!". L'endemà de a marxa es compleixen els sis mesos de l'entrada a la presó de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart, els primers presos polítics, i la llibertat dels reclusos -un total de nou en centres penitenciaris de l'Estat- serà el clam principal de la marxa.

09:49 La manifestació arrencarà a les 12.30 hores a la Plaça Espanya de Barcelona, i avançarà per l'Avinguda Paral·lel fins als Jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà els parlaments finals.