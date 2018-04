Dilma Rousseff: «Estic en contra que hi hagi presos polítics a Catalunya»

Dilma Rousseff, en una imatge d'arxiu. Foto: Reuters

L'expresidenta del Brasil Dilma Rousseff està en contra que hi hagi “presos polítics” a Catalunya. “Aquí no faig concessions perquè jo vaig ser presa política”, diu amb contundència, en una entrevista que ha ofert a La Vanguardia , amb motiu del seu pas per Barcelona.Rouseff ha estat també a Madrid i ara es traslladarà als Estats Units per parlar de l'expresident Lula de Silva, condemnat a presó. La dirigent vol denunciar el que al seu judici és un cop al sistema democràtic brasiler perpetrat per les elits i la dreta del país contra el Partit dels Treballadors (PT).Un cop, la primera fase del qual va ser la seva destitució com a presidenta, l'any 2016, i que ara ha portat Lula a la presó, acusat de corrupció, perquè és el clar favorit per guanyar les eleccions d'octubre, opina.Lula és un “pres polític”, diu Rousseff, que subratlla que el seu partit no té pla B per a les eleccions.

