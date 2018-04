VÍDEO L'efusiva i provocadora salutació de Monzó a «Al cotxe» de TV3

Quim Monzó, que acaba de rebre el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, ha participat al programa Al cotxe de TV3, on el periodista Eloi Vila entrevista un convidat a dins del vehicle, mentre condueix. La xerrada es podrà veure aquest dilluns al vespre a la televisió catalana.De moment, s'ha fet públic el sorprenent vídeo de l'entrada de Monzó al cotxe. El periodista li diu que el troba molt guapo i Monzó li demana que li faci una abraçada. Mentre això passa, l'escriptor li toca el membre davant la sorpresa de Vila. “Està bé, tenint en compte que està en posició de repòs”, bromeja Monzó.A la conversa posterior, l'escriptor, que ara no es prodiga gaire als mitjans de comunicació, confessa que li agraden les entrevistes al cotxe perquè els convidats s'hi relaxen i la conversa és més espontània.Durant el trajecte explica com ha viscut la concessió d'un premi que encara no sap com agrair a Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. També parla del seu estat de salut i de com l'afecta fer-se gran. Finalment recorda la seva infantesa, explica per què fa temps que no publica i comenta, amb molt sentit de l'humor, les cançons que li agraden i les que no.

