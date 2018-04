Francesc Ràfols, nou president del Sindicat de Periodistes de Catalunya Foto: Arxiu particular

El VIII Congrés del Sindicat de Periodistes de Catalunya / Sindicat de Professionals de la Comunicació (SPC) que s'ha fet aquest dissabte a la Casa de la Premsa de Barcelona ha escollit aquest dissabte Francesc Ràfols com a nou president de l'associació. Segons un comunicat de l'SPC, durant la jornada s'ha aprovat un pla d'acció pel pròxim mandat que reclama una "urgent la regulació del dret a la informació de la ciutadania i una llei que reguli els drets laborals dels treballadors de la informació que faci especial èmfasi en els periodistes a la peça i freelance".​Els congressistes han destacat que un dels principals problemes de la professió és "la precarietat laboral extrema que hi ha a la professió, amb una pèrdua brutal d'ocupació a causa d'ERO i del tancament de mitjans". A més, han denunciat "la caiguda en la qualitat de la informació que rep la ciutadania, sovint a causa dels interessos polítics, econòmics i empresarials dels propietaris dels mitjans que dificulten fer un periodisme realment independent".Els congressistes han aprovat una resolució de suport als treballadors d''El Periódico' i d''El País', que s'estan mobilitzant en defensa dels llocs de treball als respectius diaris, i als afectats per acomiadaments en altres mitjans, com 'El Punt Avui', 'Sport' i 'Diari de Sabadell'. També han aprovat mocions de suport a les manifestacions d'aquest dissabte en defensa de les pensions i de demà diumenge demanant l'alliberament dels líders polítics detinguts. A l'acte de cloenda hi ha participat el Secretari General del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta, el Secretari de Comunicació, Miquel Gamisans, i representants dels sindicats CCOO i UGT.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)