​Dos ferits en l'incendi d'un pis a Sant Boi de Llobregat

Un home i una dona han resultat ferits aquest dissabte a la tarda en un incendi que ha calcinat completament un habitatge d'un bloc set pisos situat al número 9 del carrer Frederic Mompou de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat). Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís de foc a les 19.05 hores i fins al lloc s'han desplaçat vuit dotacions que han donat l'incendi per controlat en poc més de mitja hora.Com a mesura preventiva, s'han evacuat els veïns de la cinquena planta, on hi ha el pis afectat per l'incendi, i les plantes superiors de l'edifici. El foc ha començat en una estufa de bioalcohol, per causes que s'estan investigant, i ha cremat completament el pis.Arran de l'incendi una dona ha tingut un atac de nervis i un home ha patit cremades de segon grau al 20% del cos, principalment a les cames. La veïna ha estat atesa in situ pels efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que s'han desplaçat fins al lloc amb tres ambulàncies, i el veí ha estat evacuat a l'Hospital Vall d'Hebron.A causa del fum les plantes superiors han quedat afectades i els tècnics hauran de determinar si l'estructura de l'edifici s'ha vist afectada per les flames. A quarts de nou del vespre els Bombers encara ventilaven l'immoble i remullaven els punts calents.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)