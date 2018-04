Mor un home en un accident de trànsit a Torà, a la Segarra

Un home ha resultat ferit en un accident de trànsit que ha tingut lloc aquest dissabte a la tarda a Torà (Segarra). Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre un tot terreny i un turisme, on ha mort el conductor del segon vehicle.El sinistre ha passat aquesta tarda, a les 18.05 hores, a la carretera C-1412a, al punt quilomètric 24,2, en sentit Castellfollit de Riubregós. Com a conseqüència de la topada, ha mort el conductor del turisme, i dues persones més, que viatjaven en el tot terreny, han resultat ferides menys greus. Les han traslladat a l’hospital Althaia de Manresa.Arran de la incidència, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i l’helicòpter i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques. Pel que fa a l’afectació viària, la C-1412a ha estat tallada a Torà en tots dos sentits fins a les 19.33 hores, quan s’ha començat a donar pas alternatiu.

