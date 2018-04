El colpidor missatge de Turull per la manifestació contra la repressió d'aquest diumenge

Missatge de Jordi Turull:



"Demà molts de vosaltres omplireu Barcelona d'un clam de llibertat. Nosaltres omplirem tres presons de dignitat"

#elmeucosalapresoelmeucoraCatalunya — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 14 d’abril de 2018

El conseller empresonat i número 3 de JxCat, Jordi Turull, ha assegurat que aquest diumenge, durant la manifestació que es farà a Barcelona sota el lema "Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!', els polítics catalans empresonats ompliran "tres presons de dignitat".Concretament, Turull, empresonat per segona vegada a Estremera des del 23 de març, ha fet escriure en el seu nom a Twitter: "Demà molts de vosaltres omplireu Barcelona d'un clam de llibertat. Nosaltres omplirem tres presons de dignitat".Turull ha conclòs la piulada amb el hashtag "el meu cos a la presó, el meu cor a Catalunya". La manifestació d'aquest diumenge ha estat convocada per l'Espai Democràcia i Convivència, que agrupa entitats sindicals, veïnals, polítiques i culturals, arrencarà a la plaça d'Espanya i avançarà per l'avinguda Paral·lel fins als jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà l'acte central.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)