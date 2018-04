Les pistoles elèctriques arribaran als Mossos a partir de maig

Detall d'una pistola elèctrica apuntant un objectiu Foto: ACN

Les pistoles elèctriques Taser començaran a incorporar-se al cos de Mossos d'Esquadra a partir d'aquest maig en comissaries de Girona segons es va indicar als sindicats policials en el Consell de Policia d'aquest dimarts, han informat els sindicats.Els Mossos d'Esquadra han explicat que el calendari no està tancat i que la implementació de les Taser està pendent de completar la formació dels agents per a l'ús de les pistoles, les càmeres de videovigilància i els desfibril·ladors, que també han de ser instal·lats en els vehicles.Un altre requisit pendent és que la Comissió de Control de Dispositius de Videovigilància (CCDVC) de Catalunya doni el seu vistiplau a la instrucció interna sobre l'ús de les Taser referent a l'ús de les càmeres i a la videovigilància policial. La comissió està presidida pel president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, i la propera reunió de la CCDVC està prevista per al dijous 26 d'abril, encara que l'ordre del dia encara no s'ha fet, segons fonts de l'òrgan judicial.Una vegada superades aquestes dues fases, els Mossos d'Esquadra iniciaran la implementació de les Taser a Girona, i gradualment s'expandiran per la resta de províncies de Catalunya durant 2018: primer a Barcelona i després a Tarragona i Lleida.El Parlament de Catalunya va donar llum verda a les pistoles Taser el juliol de 2016 i la Conselleria d'Interior va licitar a principis de 2017 el contracte per adquirir 134 dispositius conductors d'energia (DCE), nom tècnic d'aquestes armes, així com 134 càmeres per gravar aquestes intervencions, amb un pressupost de 771.331 euros.

