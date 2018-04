«The Yellows Catalonia»: neix una campanya per explicar al món la repressió de l'Estat

The Yellows Catalonia, amb el color que defineix la defensa dels presos polítics, és com s'ha batejat la nova campanya per difondre al món la repressió que l'Estat exerceix sobre el procés independentista. Ho fa amb un primer vídeo que s'ha difós a les xarxes, impulsat per un grup de ciutadans, en què s'explica l'empresonament de líders socials i polítics per la seva ideologia, i que afronten penes de fins a 30 anys entre reixes en ser acusats del delicte de rebel·lió.Tot plegat en anglès i amb una manera clara i nítida de traslladar el missatge més enllà del Pirineu.

