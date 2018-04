​El Barça es redimeix amb l'afició davant del València (2-1)

FOTO. L’apatia de Suárez abans de començar el partit. Cares molt serioses dels jugadors del Barça. pic.twitter.com/Mw2MUW9zXm — LaTdP (@LaTdP) 14 d’abril de 2018

Les assistències de gol haurien de comptar per decidir un partit o eliminatòria empatada.



El gol de Luis Suárez

Assistència de Coutinho#Frac1pic.twitter.com/HxubOuCdV7 — Stornell republicà //*// (@Estornino_C) 14 d’abril de 2018

Cap cot i cares serioses, així han saltat al camp els homes d’Ernesto Valverde, en la primera ocasió en què es tornen a mirar directament als ulls amb la seva afició després de la inesperada desfeta a la Champions League davant la Roma. Tot i això, l’equip ha reaccionat i el Barça ha reaccionat davant del València, imposant-se amb un 2-1 que ha sortit de les botes de Suárez, que just abans de saltar a la gespa del Camp Nou se l’ha vist visiblement seriós al túnel de vestidors, i Umtiti, ja a la segona part. Parejo ha marcat pel valència i de penal.La primera part ha arrencat amb un clar control de la pilota per part de l’equip de la capital del Turia, que ha mossegat primer amb un xut al minut 3 de Gonçalo Guedes que Ter Stegen ha enviat a còrner després d’una estirada plàstica i primordial. Poc després, al minut 5, Suárez ha tingut una gran ocasió a les seves botes, després d’una bona acció d’Iniesta, que ha marxat fins la línia de fons, però l’uruguaià s’ha vist desbordat i ha perdut l’oportunitat d’anotar el primer gol del partit.La primera targeta groga ha estat matinera, i ha arribat al minut 6, en la primera falta que Gerard Piqué, on l’àrbitre Carlos del Cerro Grande li ha dir que “tot i ser la primera”, li treia targeta. Quatre minuts després, a l’11, compensava la balança amb la primera groga per al València, concretament a Kondogbia.Suárez, però, ha corregit el seu error de l’inici del partit al minut 14, amb un gol que naixia d’una passada deliciosa de Coutinho.Guedes ha estat clarament el gran perill valencianista, amb diverses pilotades que han obligat a Ter Stegen a mostrar com la seva fredor es fa valer en situacions difícils i imprevisibles. Precisament, el porter blaugrana ha estat doble protagonista al minut 23, amb un error en la cessió de la pilota que ha esmenat segons després amb una màgica mà que ha enviat la pilota de Rodrigo primer a la sageta i després a còrner.La segona part ha arrencat amb un ensurt al minut 4, després d’una relliscada d’Umtiti que ha deixat la pilota a Rodrigo que, amb un potent xut, ha superat Ter Stegen, però que Piqué ha aconseguit salvar gairebé a la línia de gol. Un minut després, però, el mateix Umtiti anotava el segon gol del Barça de cap, després d’un xut de còrner que el porter visitant no ha pogut aturar.Amb molts intents per part del Barça, no ha estat fins el minut 41 que el València ha marcat i de penal, amb una pilota que Parejo ha executat i que Ter Stegen ha parat, però que desafortunadament li ha passat per sota el braç. Amb aquest resultat, el Barça manté l'avantatge a la Lliga amb 82 punts a la classificació, 14 per sobre del segon classificat, l'Atlètic de Madrid, i 17 del tercer, el Reial Madrid.

