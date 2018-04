Tots els detalls de la gran manifestació d'aquest diumenge contra la repressió

Manifestació a la plaça Universitat per la llibertat dels presos Foto: Òmnium

Els carrers de Barcelona tornaran a omplir-se aquest diumenge amb una manifestació contra la repressió organitzada per l'Espai Convivència i Democràcia. Aquests són els detalls d'una marxa que aspira a sumar centenars de milers de persones.A la Plaça Espanya de Barcelona, i avançarà per l'Avinguda Paral·lel fins als Jardins de les Tres Xemeneies, on hi haurà els parlaments finals.A les 12.30 del migdia.L'Espai Democràcia i Convivència. El grup impulsor està format per: Associació d'Actors i Directors Professionals de Catalunya (AADPC), l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC), CCOO, Confederació d’'ssociacions Veïnals de Catalunya (Confavc), Federació d'Associacions de Pares i Mares de Catalunya (FAPAC), Lafede.cat-Organitzacions per a la justícia global, Òmnium Cultural, Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), Unió de Pagesos i UGT."Pels drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us volem a casa!". L'endemà de a marxa es compleixen els sis mesos de l'entrada a la presó de Jordi Sànchez i de Jordi Cuixart, els primers presos polítics , i la llibertat dels reclusos - un total de nou en centres penitenciaris de l'Estat - serà el clam principal de la marxa.Sí. S'hi espera la presència de Junts per Catalunya, el PDECat, ERC, Catalunya en Comú, Demòcrates de Catalunya i la CUP. El lema és volgudament inclusiu per tal d'encabir-hi totes les formacions i també les organitzacions convocants, que mantenen diferències sobre el rumb independentista.L'ANC i Òmnium han informat aquest dijous que hi ha 700 autocars previstos.

