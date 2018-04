Barcelona retira la Medalla d'Or de la Ciutat a l'alcalde franquista Miquel Mateu

L'Ajuntament de Barcelona ha iniciat els tràmits per retirar la "inexplicable" Medalla d'Or de la Ciutat que va rebre l'alcalde Miquel Mateu, el primer que hi va haver a la capital catalana sota el règim franquista. Així ho ha anunciat el primer tinent d'alcaldia, Gerardo Pisarello, qui ha avançat que la proposta es plantejarà en la propera comissió de Presidència per tal que ja es pugui votar en el plenari d'aquest mateix mes d'abril.En paral·lel, el govern local també ha iniciat els tràmits per anul·lar els expedients de "més de 1.600 treballadors municipals depurats pel règim franquista", tal com ha explicat Pisarello, que ho ha qualificat com un gest per "rehabilitar el seu nom" i també per dir-los que "Barcelona se sent orgullosa de tots ells".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)