Un cadàver en avançat estat descomposició va ser localitzat el passat dijous en una àrea boscosa de Collserola prop de les Llars Mundet, al districte d'Horta-Guinardó de Barcelona. Una persona que passejava per la zona va trobar el cos, que per les condicions que presentava sembla que feia dies que estava en aquest indret.Els Mossos d'Esquadra estan analitzant ara l'ADN del cos per tal de determinar-ne la identitat. També han obert una investigació per esbrinar les causes de la mort.

