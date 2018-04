El missatge de Puigdemont als republicans de tot l'Estat

La mejor garantía para lograr la #RepúblicaEspañola es apoyar la #RepúblicaCatalana. El 77,9% de los catalanes suspenden la monarquía. No hay datos de los españoles desde 2015. Porque preguntar, cuestionar o votar son ahora actos de terrorismo, rebelión y sedición #14deAbril pic.twitter.com/9dC6xsxp0e — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 14 d’abril de 2018

Carles Puigdemont insta el republicanisme espanyola a donar suport a la República catalana si es vol assolir l'espanyola. Així ho ha expressat en una piulada en el seu compte de Twitter, on recalca que mentre a Catalunya es tenen dades sobre el suport que té la monarquia espanyola, a l'Estat no se'n disposen. "No hi ha dades dels espanyols des de 2015 perquè preguntar, qüestionar o votar són ara actes de terrorisme, rebel·lió i sedició", assegura.D'aquesta manera, el president de la Generalitat vol atraure l'atenció dels republicans espanyols aprofitant el 14 d'abril, amb el pretext que el primer pas per abolir la monarquia passa perquè Catalunya consolidi el camí que va iniciar el passar 1 d'octubre. "La millor garantia per aconseguir la República espanyola és donar suport a la República catalana, el 77,9% dels catalans suspenen la monarquia", expressa.Puigdemont també ataca obertament amb la seva piulada la persecució de l'independentisme, estesa, des d'aquesta setmana, a l'ampli sector de la societat civil que integra els denominats Comitès de Defensa de la República (CDR), amb Tamara Carrasco com a visibilització d'aquesta acció després que fos detinguda acusada de terrorisme pels talls de carreteres, l'aixecament de les barreres de peatge, i per haver trobat a casa seva xiulets, màscares de paper i captures de Google Maps.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)