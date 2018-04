Hi ha risc de desbordament a l'Ebre els propers dies?

El riu Ebre al seu pas per Amposta, aquest dissabte. Foto: Sílvia Berbís

El sistema de pantans del tram final de l'Ebre, Mequinensa-Riba-roja-Flix, desembassa des de divendres uns 1.700 metres cúbics per segon (m3/s) amb l'objectiu de generar la capacitat de resguard suficient que permeti contenir la crescuda que està previst que arribi al màxim nivell aquest dimarts. Serà llavors quan s'haurà de fer front a la gran arribada d'aigua procedent de l'Aragó. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE) espera poder gestionar de forma segura l'increment, evitant desbordaments en les zones més poblades.L'alliberament de cabal, en creixement progressiu fins que va assolir el nivell màxim dijous, es mantindrà durant els pròxims dies a l'espera del pic màxim. Confien en què la maniobra permetrà encabir l'aigua i evitar que s'incrementi el cabal desembassat al tram català del riu, fet que podria inundar alguns espais urbans pròxims.Divendres l'estació d'aforament de la localitat navarresa de Castejón va detectar el nivell més elevat de l'avinguda, amb 2.682 m3/s, que es considera extraordinària.Al seu pas per Ascó, l'Ebre portava divendres al migdia 1.671 m3/s, mentre que a Tortosa el cabal arribava als 1.762. Segons les dades que ofereix el Sistema Automàtic d'Informació Hidrològica (SAIH) de la CHE, la tendència, en tots dos casos, és que es mantinguin estables les xifres. De l'embassament de Flix continuen sortint 1.700 metres cúbics per segon, un nivell que l'organisme de conca intentarà mantenir durant els pròxims dies, fins que es pugui donar per controlada l'avinguda.L'últim cop que es recorda una avinguda d'aigua extraordinària va ser a principis del mes de març de l'any 2015, quan la CHE va arribar a desembassar 1.900 metres cúbics per segon del sistema de pantans del tram final del riu Ebre. Això va provocar inundacions en nombroses finques de zones baixes de la riba, un fet que va provocar la indignació d'ajuntaments i entitats, que van denunciar la mala gestió de l'episodi.

