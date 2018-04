​Un jutge investiga la mort del terrorista de la Rambla a mans dels Mossos

Una aberració darrera una altre, i continuem amb aquest guió. Està vist que la feina de jutge arriba un moment que et fot cervell, si no del revés, de canto. Al major TRAPERO li estan fent la vida impossible per no haver fet garrotejar els perillosos manifestants i ara , a uns mossos ,els discutiran si van actuar bé o no devant uns atacs terroristes. Ja només ens faltava això !!

Jutge (em nego a tractar-lo de senyor) expliqueu-los aquesta teoria a, per exemple, els pares del Pau , el xicot que passava per allà i un d'aquests el va apunyalar per robar-li el cotxe i fugir amb el seu cadàver al seient del costat . No tens collons !!!