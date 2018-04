Nova onada de protestes en defensa del sistema de pensions

Cap nació europea actua contra els seus ciutadans. Però l'estat espanyol continua amb les represàlies, l'estat actua contra la democràcia, i els desitjos de milions de ciutadans topen amb els interessos dels poderosos.



Hi ha milions de persones aturades i sense recursos però Rajoy amb Ciutadans i la comnivència del PSOE, continuen construint línies d'AVE que mai seran rendibles.

A aquesta Castella feudal no els interessa que pensin per si mateixos ni els catalans ni els espanyols. Volen gent com la que sortia a la pel·licula Los Santos Inocentes. Volen gent inculta que només visqui per treballar (per això Rajoy va fer la pujada de l'IVA a la cultura), volen gent que els diguin "A mandar, que para esos estamos".

Volen arribar a tenir vassalls ximples del tot. I fa anys que van posar en marxa el gran mecanisme per a anestesiar les neurones del pensament, amb futbol, programes escombraria, Master costura...més masclisme i intolerància... El seu objectiu és formatejar els cervells i tenir unitats de producció que treballin per sous miserables amb els quals "el Montoro" de torn pugui mantenir l'IBEX 35 i les èlits socials insaciables.



No els agrada que els pensionistes surtin al carrer demanant que pugin les pensions (Entre Rajoy i Montoro han deixat els pensionistes amb el cul a l'aire. En 2011 n'hi havia 68.000 milions a la guardiola de les pensions però l'any passat ja estava totalment buida, 0 EUROS)



Els senyors feudals amb ambició sense límit, volen que els pensionistes es conformin amb una pujada del 0,25% (o sigui una pensió de 600 euros tindrà un augment de 1,5 euros al mes). Però senyors! Si parlem només del rebut de la llum, ha pujat la bestialitat de 60% en 8 anys!

No els agrada que a Catalunya sortís una llei per ajudar els que no poden pagar la llum, el gas o l'aigua. Per això van demanar al TC bloquejar la llei de Pobresa Energètica. on és la separació de poders? RAJOY APUNTA I EL TC, EL SUPREM I ELS FISCALS SENTENCIEN!



Els ciutadans catalans ens hem adonat que a l'estat espanyol no l'interessa la democràcia. Quan arribarà el moment que s'adonin els ciutadans espanyols? Andalusos, Extremenys, Murcians,...



Per una nació lliure i democràtica, continuarem pensant com a persones, no com a vassalls o súbdits.

VISCA LA DEMOCRÀCIA. I LLIBERTAT IMMEDIATA PELS PRESOS POLÍTICS.