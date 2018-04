VÍDEO Un camió carregat de vehicles bolca en plena AP-7 a Sant Cugat del Vallès

El camió accidentat en plena autopista. Foto: NacióSabadell / Cedida

Un aparatós accident d'un camió ha obligat a tallar aquesta passada nit l'autopista AP-7 a l'alçada de Sant Cugat del Vallès. El camió, que anava carregat de turismes, va patir un accident i va bolcar.Els fets van passar a les 22.23 hores al punt quilomètric 158 de l'autopista AP-7 al seu pas per Sant Cugat del Vallès, quan per causes que encara no han transcendit el camió va bolcar, obstaculitzant la cia amb la seva càrrega. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra la van tallar, derivant el trànsit per l'autopista B-30.Com a conseqüència de l'accident, segons informa el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), dues persones de 43 i 35 anys van quedar ferides, una de les quals va ser traslladada a un ambulatori de Rubí. La via ha hagut d'estar tallada fins les 6.45 d'aquest dissabte, quan s'ha pogut reobrir parcialment, amb només un carril, i cinc minuts més tard en la seva totalitat, un cop s'han retirat el camió i els vehicles que duia i que havien quedat sobre la via.Fins al lloc s'hi van desplaçar cinc dotacions dels Mossos, dues del SEM i tres de Bombers, que van haver de rescatar el conductor de l'interior del camió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)