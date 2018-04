​Mor als 86 anys el director de cinema Milos Forman

El director de cinema txec Milos Forman ha mort aquest divendres als 86 anys als Estats Units, segons ha informat la seva família. Considerat un dels grans autors del cinema europeu de les darreres dècades, va guanyar dos premis Oscars per les pel·lícules Algú va volar sobre el niu del cucut i Amadeus.Segons l'agència Txeca CTK, la seva dona ha detallat que va morir "tranquil·lament, envoltat de la seva família i amics més propers", després de patir una curta malaltia, citant la seva esposa. Nascut a Caslav l'any 1932, es va exiliar als Estats Units, on va retratar la ciutat nord-americana amb la seva càmera.El primer gran reconeixement li arribava al 1976 per Algú va volar sobre el niu del cucut, i nou anys més tard, al 1985, per Amadeus.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)