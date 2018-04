Torrent assegura que ERC està disposada a «jugar-s'ho tot per la llibertat»

Joan Tardà en l'acte d'ERC d'aquest dissabte. Foto: @Esquerra_ERC

Avui fa 87 anys de la proclamació de la República i ERC ho està commemorat d'una manera excepcional. Com fer-ho, si tens el president del partit a la presó, i a la secretària general a l'exili? Els republicans ho tenen clar i han fet una apel·lació al realisme polític i a la urgència de formar Govern com més aviat millor. Ho han fet amb tots els recursos polítics que tenen a l'abast. Al capdavant de tots ells, un missatge enviat des de la presó per Oriol Junqueras i una apel·lació a l'esperit de Francesc Macià.El president d'ERC, Oriol Junqueras, no ha pogut acompanyar els militants i seguidors d'Esquerra Republicana en la commemoració d'una República que continua sent una promesa. Però ha estat molt present. Des de la presó, ha escrit una carta que ha llegit aquest matí Marta Vilalta. El president d'ERC, Oriol Junqueras, ha advertit que impedir la formació del govern és "una passa enrere". "Si això no ho entenem, si no superem aquest impàs, haurem convertit la victòria del 21D en un regal al 155 i als que impulsen una involució dels drets i llibertats sense precedents".El líder d'Esquerra ha llançat un advertiment de cara a les negociacions per a la investidura: "Gesticular, jugar al curt termini, el soroll buit i fer volar coloms són actes estèrils i sovint contraproduents". Oriol Junqueras ha fet una crida a no deixar-se endur per la frustració ni caure en actituds "maximalistes que no porten enlloc", tot advertint que "l'aliança conservadora aplaudeix davant cada error i empeny a fugides endavant".Marta Rovira també ha enviat un missatge gravat, molt breu, des del seu exili a Suïssa. Rovira ha recordat el discurs de Francesc Macià en el congrés fundacional d'ERC el març del 1931, en les vigílies del que seria el 14 d'abril el Macià que va dir que "avui més que mai, hem de construir un sol poble".el president del Parlament, Roger Torrent, és un dels principals oradors de la commemoració que del 14 d'abril. Torrent ha perfilat la història d'ERC, "que avantposa els interessos de país per davant dels personals". "Qui pot dubtar del compromís personal dels dirigents d'Esquerra Republicana?", s'ha preguntat el president del Parlament. "Estem disposats a jugar-nos-ho tot per aconseguir la llibertat", ha exclamat. Per reblar: "Que ningú dubti del compromís d'ERC per la llibertat i la República".Torrent ha afirmat que "el carrer sense les institucions no transforma res, i les institucions sense el carrer, tampoc. Els necessitem a tots dos". "Que ningú defalleixi!", ha demanat el dirigent republicà enmig de forts aplaudiments. Perquè "Esquerra Republicana no defallirà.Tots els oradors de l'acte han reforçat el missatge de Junqueras. Pere Aragonès ha subratllat la necessitat imperiosa d'anar cap a la constitució d'un govern i per consolidar els resultats del 21-D: "No renunciarem a cap espai de poder" i "és urgent recuperar les nostres institucions" han estat missatges repetits pel dirigent, l'home fort de la direcció d'ERC en absència de Junqueras i Rovira. "Som 14 d'abril i som 1 d'octubre", ha exclamat Aragonès, qui ha recordat amb paraules emocionades tots els presos i exiliats.Joan Tardà ha respost a la carta de Junqueras amb un "amén" i ha emfasitzat el seu missatge pragmàtic. Ho ha fet recordant la capacitat de Francesc Macià de llegir la realitat, esmentant com l'Avi va haver de renunciar a la República catalana proclamada el 14 d'abril de 1931 per consolidar el triomf que suposava la caiguda de la monarquia borbònica i la recuperació de les institucions d'autogovern.Tardà ha explicat que per Macià, renunciar a la primera proclamació va ser el dia més trist de la seva vida, però ho va fer per blindar tot l'aconseguit. Ara es tracta de consolidar la victòria del 21-D. "No volem noves eleccions!", ha cridat Tardà, sent molt aplaudit. "Som al peu de la muntanya", ha dit Tardà, i per "fer el cim", cal "un camí ampli, no un camí estret".Tardà ha advertit que l'Estat intentarà allunyar el sobiranisme del peu de la muntanya i faran els possibles per dificultar la pujada. Per això, "ens volen violents i testosterònics". El diputat ha afirmat que Madrid vol "ulsteritzar" Catalunya. Tardà ha tornat a invocar l'esperit de Macià, que va concloure el seu discurs de proclamació de la República amb la frase: "Catalans, sapigueu ser dignes de Catalunya"Gabriel Rufián, en un discurs molt aplaudit, ha estat enardit. Ha atacat els dirigents del Partit Popular i ha dit que "el que s'han de perseguir són els Comitès de Defensa de l'Ibex 35". Els qui van mentir amb l'11-M, amb Iraq, amb el rescat bancari i amb els seus màsters també estan mentint amb Catalunya". Rufián ha clamat "Visca Catalunya Lliure!, ¡Viva Andalucía libre!, Gora Euskadi lliure! i Visca els Països Catalans!".

