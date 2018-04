​Rovira crida a formar govern: «No hi ha alternativa a posar-nos d'acord»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha fet una crida a les forces independentistes a seure en una taula de "forma serena i ferma" per arribar a acords. En una entrevista a l'ACN des de Suïssa, ha defensat que "no hi ha alternativa a un acord" i alhora ha reivindicat que fer govern "no és l'objectiu final però sí imprescindible" per assolir els horitzons polítics marcats. Després que el jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena hagi tornat a rebutjar que Jordi Sànchez pugui assistir a la seva investidura, Rovira recorda que "el temps ha començat a córrer". "Ara sí que tenim una fita, a partir de la qual ja no podrem fer un govern ni escollir president", ha advertit. En aquest sentit, ha instat les forces republicanes a ser capaces de posar-se d'acord sobre qui ha de ser el president de la Generalitat per tal que "no vingui imposat des de fora".Des de Suïssa, la secretària general d'ERC apressa les forces polítiques independentistes a seguir negociant tenint en compte que el pla C -Jordi Sànchez de nou- després de Carles Puigdemont i Jordi Turull no ha pogut ser investit president de la Generalitat. Rovira no té "cap dubte" que s'acabarà arribant a un consens i que es forjarà l'estratègia a seguir. De fet, avisa que "no hi ha alternativa a un acord" i apel·la a la "comprensió" entre els representants dels partits independentistes.En aquest context, ha encoratjat les noves cares que representen JxCat, ERC i la CUP a seure a la taula de la negociació "tantes vegades com faci falta" i a treballar perquè Catalunya tingui un president i un govern que es posi a treballar i sigui "efectiu"."Totes les forces republicanes hem de ser conscients que hem d'arribar a un acord, cal escollir president, cal fer govern, no és l'objectiu final però es imprescindible per arribar a tots els objectius polítics que ens marquem. I cal començar la legislatura per recuperar el terra democràtic fonamental i construir majories molt amplies per defensar drets polítics i civils", ha argumentat.Preguntada per les converses que ha mantingut des de Suïssa amb líders polítics catalans, entre ells Puigdemont, Rovira s'ha limitat a dir que s'està parlant amb tothom perquè els fets que passen a Alemanya, Catalunya i Bèlgica obliguen a un "diàleg permanent" malgrat les dificultats per la distàncies. De fet, segons Rovira, "l'obligació" dels representants polítics independentistes és "parlar, entendre's i consensuar", tal com han demanat els ciutadans.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)