La justícia alemanya confessa un error en l'escrit sobre l'extradició de Puigdemont

El Tribunal de Schleswig-Holstein ha admès aquesta setmana un error en la interlocutòria emesa sobre l'extradició de Carles Puigdemont en què descartava el delicte de rebel·lió . Es tracta d'un "problema tipogràfic" que, segons el tribunal, no afecta el fons del text."Els errors existeixen, també en els textos emanats d'una audiència", ha argumentat la jutgessa. L'error rau en un salt de dates. En el text consta el 31 d'octubre com a data en la qual el govern de Puigdemont va aprovar les mesures i els gastos necessaris per celebrar el referèndum de l'1-O."És òbviament incorrecta", ha admès la portaveu que ha assegurat que s'ha corregit en el text final de la resolució. La magistrada ha assegurat que el salt de dates és "irrellevant" i que només afecta a l'acusació de malversació, que no ha estat encara abordada pel tribunal.

