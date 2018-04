Estats Units, França i Regne Unit ataquen Síria

El president nord-americà, Donald Trump, ha ordenat aquest dissabte un atac militar contra les "capacitats d'armes químiques" de l'Exèrcit sirià en col·laboració amb França i el Regne Unit, arran del suposat atac químic a Douma, localitzat a Ghouta Oriental."Fa uns moments, he ordenat a les Forces Armades dels Estats Units llançar diversos atacs de precisió contra objectius relacionats amb les capacitats d'armes químiques del dictador sirià, Bashar al-Assad", ha anunciat el mandatari en un discurs televisat des de la Casa Blanca aquest dissabte.Segons ha explicat el president nord-americà, es tracta d'una operació combinada amb les Forces Armades de França i el Regne Unit. La pròpia ministra britànica, Theresa May, ha confirmat el llançament de l'atac conjunt i ja ha declarat que ha autoritzat la participació de l'Exèrcit britànic en l'ofensiva."Estem preparats per mantenir aquesta resposta fins que el règim deixi d'utilitzar armes químiques", ha assegurat Trump. D'acord amb les seves declaracions, la decisió per part del seu Govern té com a objectiu dissuadir al Govern sirià de tornar a dur a terme atacs amb armes químiques."Aquestes no són les accions d'un home. Són els crims d'un monstre", ha assegurat Trump, fent referència a Assad i a la seva implicació en el suposat atac químic contra Douma. "L'objectiu de les nostres accions aquesta nit és establir un important component dissuasori contra la producció, propagació i l'ús d'armes químiques", ha afegit en la seva intervenció.D'acord amb l'Observatori Sirià per als Drets Humans, els 'cascos blancs' --un grup de defensa civil que actua en zones rebels-- i els milicians de Yaish al Islam, que controlen Ghouta Oriental, el dissabte passat uns avions van llançar barrils explosius que contenien una substància tòxica. Van morir al voltant de 70 persones.El govern espanyol ha emès un comunicat en què assegura que l'acció portada a terme pels Estats Units, França i el Regne Unit a Síria és "una resposta legítima i proporcionada", que "s'ha d'emmarcar en la utilització d'armes químiques pel règim sirià contra la població civil"."Un atac amb armes químiques és un crim contra la Humanitat", recull el comunicat. El govern espanyol sosté que els responsables d'aquest atac químic i d'altres previs "han de ser sotmesos a la justícia" i lamenta "la paralització" del Consell de Seguretat en aquesta qüestió.Segons l'executiu espanyol, és preferible "sempre" l'acció internacional concertada a les accions unilaterals, però apunta que quan aquestes succeeixen han de ser "proporcionades". "Com ha estat el cas en aquesta ocasió", afegeix.El Govern insta a qui donen suport al "règim sirià" a exercir "tota la pressió necessària" per evitar atacs sobre la població civil i titlla d'inacceptables i de "gravetat extrema" les "contínues violacions de l'alto el foc" en aquest país.

