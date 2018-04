El Catllar aprova una moció per anomenar 1-O una plaça que no existeix, segons l'oposició

El plenari celebrat aquest dijous al Catllar Foto: ANCEl Catllar

Al Catllar ja tenim plaça de l'1d'octubre.

Amb el vot positiu de tots els grups polítics, menys l'abstenció cínica del PSC pic.twitter.com/iGeOCpcCUp — ANC El Catllar (@ANCElCatllar) 12 de abril de 2018

El ple del Catllar celebrat aquest dijous va aprovar una moció per anomenar 1 d'octubre una plaça que no existeix, segons l'únic partit que hi ha a l'oposició. L'equip de govern, format per ERC, CiU, Unicat (Units pel Catllar) i ICV, va fer-se seva la proposta de l'ANC local per poder posar aquest nom a l'espai que hi ha davant del Centre Cultural.Aquest espai no figura en el cadastre d'Hisenda ni tampoc en la llista de carrers i places de municipi, segons l'exalcalde Antonio López. Per tal de portar a terme aquesta moció, en la qual el PSC s'hi va abstenir en la votació, s'hauria de modificar el POUM i incloure'l com a plaça.El socialista considera que "és normal" que els membres de l'ANC potser no coneguin que aquest espai no és considerat una plaça però carrega contra els regidors, ja que n'hi ha algun que fa molts anys que forma part del consistori i afegeix que això ja ho hauria de saber.Aquest diari ha intentat posar-se en contacte amb l'alcalde del municipi, Joan Morlà, sense èxit.Des de l'ANC local, es va celebrar l'aprovació de la moció amb eufòria i carregant contra el PSC a les xarxes.

