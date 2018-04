Francesc Ribera: «Pretenien crear un episodi de confrontació amb els veïns de Berga»

En definitiva, el regidor cupaire considera que l'autoanomenat GDR (Grup de Defensa i Resistència) va desplaçar-se a Berga "per veure si podia aconseguir imatges de confrontació; per donar contingut real a un discurs d'enfrontament que no existeix en realitat". Per a Francesc Ribera, la intenció era "difondre" una escena de confrontació "per després justificar la repressió". Un fet que l'equip de govern de la CUP considera "molt greu".

L'equip de govern de la CUP a Berga assegura que prendrà mesures per evitar accions com la de la matinada de dilluns a dimarts passat, quan un grup de persones van despenjar l'estelada del balcó de l'ajuntament i en van arrencar els llaços grocs i el cartell a favor dels presos polítics . El regidor de Governació, Francesc Ribera, considera que els fets "són d'extrema gravetat". No només pel que va passar, sinó "perquè el que va passar és mínim amb comparació amb el que es buscava", diu Francesc Ribera. En aquest sentit, Ribera posa de manifest que "des del moment en què Antena 3 és coordina amb aquest grup i n'enregistra els fets, el que pretenen és crear un episodi de confrontació i enfrontaments amb els veïns". Ribera ha valorat amb satisfacció "el seny dels ciutadans" en aquest sentit.En definitiva, el regidor cupaire considera que l'autoanomenat GDR (Grup de Defensa i Resistència) va desplaçar-se a Berga "per veure si podia aconseguir imatges de confrontació; per donar contingut real a un discurs d'enfrontament que no existeix en realitat". Per a Francesc Ribera, la intenció era "difondre" una escena de confrontació "per després justificar la repressió". Un fet que l'equip de govern de la CUP considera "molt greu".

Ribera ha assegurat a NacióDigital que l'equip de govern de Berga té clares "una sèrie de passes" que s'han de fer. L'executiu avança que donarà a conèixer les mesures a prendre després de reunir-se amb tots els portaveus dels grups municipals, en una reunió que s'ha convocat per a dilluns o dimarts. "Hem parlat amb tots els grups municipals i tots saben que la intenció és, abans de fer res, parlar-ho amb tots els partits", ha subratllat Francesc Ribera. Segons Ribera, des del govern de Berga s'ha demanat ja "una sèrie d'informació als cossos policials que ens sembla imprescindible per poder parlar amb propietat". L'objectiu de la CUP és disposar de tota la documentació del que va passar aquella nit, per tal de proposar mesures a partir d'aquest punt. "Hem estat en contacte amb els cossos policials des de dimarts mateix", ha comentat Ribera.

PDECat i ERC, interessats en la versió de la Policia Local



Segons el regidor del PDECat, Ramon Minoves, el motiu d'haver fet pública la demanda d'informació a l'ajuntament aquest divendres és que "fa tota la setmana que demanem informació i ens han anat donant llargues". En tot cas, Minoves ha expressat que el seu interès "és conèixer que va passar, i veure quin informe en fa la Policia Local". Ramon Minoves ha comentat que "s'ha de veure com s'actua; i com s'actua sobre Antena 3" en el cas que "es demostri que hi ha un delicte, i que aquesta televisió n'estava al cas, ho va filmar i no ho va denunciar".





Berga torna a col·locar els seus símbols. Foto: Pilar Màrquez Ambròs Segons Minoves, "la sospita és que aquí hi ha una vulneració dels drets humans, en tot el que fa referència al dret d'expressió", a més del fet que es va arrencar material d'un edifici de titularitat pública com és l'ajuntament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)