L'expresident de l'Equador Rafael Correa diu que el conflicte de Catalunya és polític

L'expresident de l'Equador Rafael Correa creu que el conflicte entre Catalunya i l'Estat és polític. En declaracions a Catalunya Ràdio, Correa ha assegurat que "evidentment, el problema de Catalunya és polític, no es pot enfocar des d'un punt de vista judicial. S'ha d'arribar a acords". L'exdirigent ha dit que uns acords impliquen que "les parts no podran assolir els seus objectius màxims, però sí els mínims".Correa s'ha referit també a la situació dels presos polítics: "Sé que els qui estan empresonats ho són pel tema del referèndum independentista. Insisteixo, això és un problema polític que no es resoldrà per un enfocament judicial, sinó per un enfocament polític i per la via democràtica que després s'aprovi per les urnes".Les declaracions de Correa s'emetran demà a les 9 del amtí en el programa El Suplement, que condueix Ricard Ustrell. En l'entrevista, l'exmandatari opinarà sobre la situació política a Amèrica Llatina, al seu país, el deute extern i el cas de Julian Assange, entre d'altres. Aquest divendres, Correa ha mantingut una trobada amb el president del Parlament, Roger Torrent.

