El Banc Santander denega l'atenció a una clienta perquè parlava català

La Plataforma per la Llengua ha denunciat en un comunicat un nou cas de discriminació lingüística vers la llengua catalana: el Banc Santander nega l'atenció a una clienta perquè parlava català. Segons han explicat en un comunicat , els fets van tenir lloc a Palma, quan una dona va visitar l'oficina central de l'entitat. Allà, després que la clienta li preguntés quan acabava el termini d'una promoció d'un producte que oferien, el director li va demanar el número de DNI, i la clienta l'hi va donar en català. Va ser llavors que el director de la sucursal li va etzibar que no l'atendria i que marxés de l'oficina.Els altres dues denúncies que han rebut aquesta setmana que recull la Plataforma per la Llengua, un es va produir a Barcelona, quan una dona va trucar a la immobiliària Barcelona Selecta i va ser "vexada i insultada" per haver-se expressat en català. La dona va canviar llavors el castellà i, en acomiadar-se, l'home va insultar-la greument titllant-la de "catalana asquerosa" i "mala puta".El darrer cas també va ser a través d'una trucada de la companyia de telefonia Orange. L'operadora, que parlava en espanyol, va demanar a la noia que se li dirigís en aquesta llengua. La clienta li va demanar que, ja que era l'empresa Orange qui volia oferir-li un servei, li procurés un teleoperador que pogués atendre-la en la seva llengua, el català. Davant aquesta demanda, la comercial va anunciar que ja no li oferiria la promoció que tenia per a ella ja que no es podien entendre.

