La força de l'aigua s'emporta un vehicle riera avall a la Canonja, al Tarragonès

Un vehicle és arrossegat per l'aigua que baixava per la riera de la Boella, a la Canonja Foto: @lacanonja112 ‏

Degut a la crescuda del cabdal d'aigua de la riera de la Boella, al seu pas per la zona química (DOW i BASF), s'han vist afectats 15 vehicles estacionats al lloc. Puntualment afectada la C-31B. Extremeu precaucions! pic.twitter.com/8fwzmlxNSR — lacanonja112 (@lacanonja112) 13 de abril de 2018

Un vehicle ha estat arrossegat aquest migdia per la força de l'aigua que baixava per la riera de la Boella, a la Canonja (el Tarragonès). Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís, cap a quarts d'una, que un cotxe marxava riera avall.Tres dotacions s'han desplaçat fins al lloc dels fets i després d'assegurar el vehicle, han decidit que el més segur era esperar que el cabal de la riera baixi per poder retirar-lo, ja que és una zona molt inestable i podria suposar un perill portar a terme aquesta maniobra.Per altra banda, quinze vehicles han resultat afectats per la mateixa riera al seu pas per la zona de la química, on hi ha les empreses Basf i Dow.

