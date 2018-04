Sala-i-Martin calcula quants màsters tindria amb la fórmula de Pablo Casado

Xavier Sala i Martín a la FUB. Foto: FUB

A mi, el POSTGRAU de Harvard em van costar 5 anys!!! Al ritme de @pablocasado_ de 4 dies per títol, puc dir que tinc 456 màsters? O aquestes burrades només les poden dir els afiliats al partit més corrupte d'Europa? — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 13 d’abril de 2018

El "postgrau a Harvard" a Pablo Casado va ser un curset de quatre dies a Aravaca, a Madrid. Així ho assegura en exclusiva eldiario.es en una nova informació sobre currículums, que aquests últims dies està posant el PP a l'ull de l'huracà. Al currículum del vicesecretari de Comunicació del PP hi figura un "DGP de la Kennedy School of Government de la Universitat de Harvard" però en realitat va ser un curs de quatre dies que es va impartir a la capital espanyola, al campus de l'IESE de l'escola de negocis de la Universitat de Navarra. L'únic requisit acadèmic: pagar la matrícula.Partint d'aquesta fórmula, l'economista català Xavier Sala-i-Martin ha calculat quants màsters podria tenir després de passar-se cinc anys estudiant a Harvard, on ell sí que va doctorar-se. Concretament, n'hauria aconseguit 456. Després de fer el càlcul, es pregunta: "Puc dir que tinc 4656 màsters? O aquestes burrades només les poden dir els afiliats al partit més corrupte d'Europa?".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)