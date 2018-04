La Fiscalia estudia recórrer la decisió de l'Audiència Nacional, que no veu terrorisme en els CDR

Tall dels CDR a l'AP-7 a Figueres Foto: Josep M. Montaner

La Fiscalia de l'Audiència Nacional s'està plantejant recórrer la decisió del jutge Diego de Egea, que dijous va deixar en llibertat provisional l'activista dels CDR detinguda per terrorisme i rebel·lió . Després de passar a disposició del jutge, De Egea va desoir la Fiscalia (que demanava el seu ingrés a la presó) i la va deixar lliure rebaixant, a més, l'acusació de terrorisme i rebel·lió a un delicte de desordres públics.Fonts del ministeri públic han reconegut que l'opció del recurs s'està plantejant però que encara no hi ha decisió presa. D'altra banda, el fiscal general de l'Estat, Julián Sánchez Melgar, ha defensat des d'un acte a Santander que les accions dels Comitès de Defensa de la República (CDR) sí que encaixen dins el delicte de terrorisme.

