VÍDEO L'avinguda del riu Ebre s'emporta l'embarcador de Tortosa

L’Ebre creix amb força després dels episodis de pluja d’aquests últims dies. Tant, que aquest divendres ha arrencat l’embarcador de Tortosa i se l’ha emportat riu avall. Les imatges, que mostren l’embarcador a la deriva, han estat preses a l’alçada d’Amposta.A banda d’aquest fet curiós, les crescudes del riu han provocat petits incidents que són habituals quan hi ha una riuada controlada , com la que s’està realitzant en els darrers dies al sistema de pantans del tram final de l’Ebre, Mequinensa-Riba-roja-Flix . Avui, Mequinensa es troba al 85% de la seva capacitat -el 15% restant és el que ha estat desembassat- i el riu passa a 1.750m3/s per Tortosa, segons la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE).

