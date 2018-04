Barcelona trasllada a la Comissió Europea la preocupació per l'escalada repressiva de l'Estat

La tinenta d'alcaldia de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Ortiz, s'ha reunit aquest divendres a Brussel·les amb l'eurocomissària d'Ocupació i Afers Socials Marianne Tyssen i li ha traslladat la "preocupació" de Barcelona davant de l'escalada "repressiva" i l'"abús" del codi penal per respondre a la situació política a Catalunya.Segons ha explicat, al final de la reunió -que han celebrat per discutir les oportunitats de col·laboració en la implementació del Pilar Social Europeu-, Ortiz li ha explicat casos concrets com els empresonaments preventius de polítics a Madrid o la recent detenció per 'terrorisme' a una membre dels CDR i la "banalització" que això suposa en una ciutat que ha patit un atemptat terrorista. "Crec que estem en un altre estadi que té a veure amb drets humans i el silenci europeu fa mal a nivell de ciutat", ha dit.Durant la trobada amb la comissària, Ortiz, que és la portaveu d'Afers Socials de la xarxa Eurocities, ha exigit a la comissària que les ciutats siguin un "actor clau" del Pilar Social Europeu i li ha demanat també "eines efectives" per fer abordar la pobresa, el sensellarisme o l'accés a l'habitatge."Hem traslladat l'oportunitat que suposava el pilar per a les ciutats però també la necessitat d'omplir-lo de contingut, que no quedi buit", ha explicat la tinenta d'alcaldia, que ha acudit a la reunió amb l'eurocomissària amb el president d'Eurocities i alcalde de Gant Daniël Termont. Per Ortiz, "omplir de contingut" el Pilar Social Europeu, llançat ara fa un any, vol dir que no pot estar només centrat en aspectes laborals o formació. A parer seu, abordar temes com la pobresa o l'exclusió passa també pel dret a l'habitatge i això significa "compromís europeu" i que la política econòmica "tingui compte l'impacte de l'especulació sobre l'accés a l'habitatge" o el fet que el sensellarisme està creixent a diverses ciutats europees."Hem demanat coherència, és a dir, que no s'implementi d'una banda el Pilar Social Europeu i que es desmunti, de l'altra, amb la definició del marc financer a partir del 2020", ha dit explicant que han expressat la "necessitat" que hi hagi "mecanismes concrets" dels fons de cohesió i de la inversió europea per centrar-se en "les persones". "És un debat que ens interessa i hi volem participar", ha conclòs.Segons ha explicat, Thyssen ha reconegut que les ciutats són "essencials" i han de ser "aliades". En aquest sentit, la comissària d'Ocupació i Afers Socials els ha dit que "buscarà els mecanismes" perquè siguin "partícips" del disseny o del seguiment de les recomanacions al Semestre Europeu.

